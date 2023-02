أوكرانيا تتجه إلى تعيين وزير دفاع جديد في أوج الحرب وزيلينسكي يقول إن المعارك تشتد شرقاً

شاركت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند صورة عبر حسابها في تويتر وقالت إن أول دبابة قتال رئيسية كندية من طراز ليوبارد 2 تم التبرع بها للجيش الأوكراني وصلت إلى بولندا.

وأضافت أناند "جنباً إلى جنب مع حلفائنا، سنقوم قريباً بتدريب القوات المسلحة لأوكرانيا على استخدام هذه المعدات."

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb