شاهد: مهرجان يحييه السيخ في باكستان واحتفال بالسنة الجديدة في بنغلاديش

احتفل آلاف الحجيج السيخ من مختلف أنحاء العالم، بأحد أهم المهرجانات الدينية في مدينة حسن أبدال في محافظة البنجاب الباكستانية، حيث وصلوا إلى المدينة إلى جانب حوالي ألفي حاج من الهند المجاورة. وفي بنغلاديش استقبل الناس في ظل إجراءات أمنية مشددة العام الجديد 1430، بالحفلات الموسيقية والمواكب المزدانه بالألوان. وكان التقويم البنغالي ظهر في عهد الامبراطور المغولي أكبر في القرن 16، بإقحام التقويم الإسلامي والهندوسي الشمسي، بهدف تسهيل جمع الضرائب.

احتفل آلاف الحجيج السيخ من مختلف أنحاء العالم، بأحد أهم المهرجانات الدينية في مدينة حسن أبدال في محافظة البنجاب الباكستانية، حيث وصلوا إلى المدينة إلى جانب حوالي ألفي حاج من الهند المجاورة. وفي بنغلاديش استقبل الناس في ظل إجراءات أمنية مشددة العام الجديد 1430، بالحفلات الموسيقية والمواكب المزدانه بالألوان. وكان التقويم البنغالي ظهر في عهد الامبراطور المغولي أكبر في القرن 16، بإقحام التقويم الإسلامي والهندوسي الشمسي، بهدف تسهيل جمع الضرائب.