تجمع متظاهرون في لندن، السبت، للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث. ورفعوا لافتات كُتب على بعضها عبارة "ليس ملكي"، ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى تشهدها العاصمة البريطانية، لندن، على وقع مراسم التنصيب التي تابعها الملايين في المملكة المتحدة والعالم، في إحياء لتقاليد تعود إلى أزيد من 1000 عام.

تجمع متظاهرون في لندن، السبت، للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث. ورفعوا لافتات كُتب على بعضها عبارة "ليس ملكي"، ويأتي ذلك وسط حالة تأهب قصوى تشهدها العاصمة البريطانية، لندن، على وقع مراسم التنصيب التي تابعها الملايين في المملكة المتحدة والعالم، في إحياء لتقاليد تعود إلى أزيد من 1000 عام.