زيلينسكي: القتال يمضي قُدماً رغم الصعوبات بعد تحرير 7 قرى خلال الهجوم المضاد

بقلم: يورونيوز

أعلنت كييف أنّ قواتها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية. وأكدت أيضاً أنّها حقّقت مكاسب قرب مدينة باخموت (شرق)، عقب الهجوم المضادّ الذي شنّته في نهاية الأسبوع الماضي بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها، وقال الرئيس فولوديمير زيلنسكي إن "الهجوم صعب لكنه يمضي قُدماً".

قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت هجوما "صاروخيا مكثفاً" الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه جنوب شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

في ما يلي آخر الأخبار:

ستة قتلى و25 جريحاً في ضربة على مبنى سكني

قتل ستة أشخاص وأصيب 25 بجروح عند سقوط صاروخ على مبنى سكني من خمس طوابق فجر الثلاثاء في كريفي ريه في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، على ما أعلنت الإدارة المحلية، التي نشرت صورة يظهر فيها المبنى متفحماً ومتضرراً بشدة فيما الدخان يتصاعد من الطبقات العليا.

وكان مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة أولكسندر فيلكول أفاد في وقت سابق على تلغرام أن صواريخ "عالية الدقة" أصابت عدة مواقع من المدينة بما فيها مبنى سكني من خمس طبقات".

من جانبه، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المولود في كريفي ريه بالهجوم على مسقط رأسه. وقال على تلغرام: "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس".

"وضع ميداني صعب"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوّاته ضدّ القوات الروسية "صعب" لكنّه "يمضي قدماً"، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين، أنّ الهجوم المضادّ الذي شنّته قوّاته أخيراً ضدّ القوات الروسية بعدما أعدّت له طوال أشهر، "صعب" لكنّه "يمضي قدماً"، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية إنّ "القتال صعب، لكنّنا نمضي قدماً، وهذا أمر هامّ".

وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية "أتقدّم بالشكر لجنودنا من أجل كلّ علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثاً".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".

وأضاف أنّ "الطقس ليس مؤاتياً، الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة، لكنّ قوة جنودنا تعطي نتائج جيّدة".

سبع قرى

وأتى تصريح زيلينسكي بعيد إعلان حكومته أنّ قواتها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية.

وأكّدت كييف أيضاً أنّها حقّقت مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت (شرق)، عقب الهجوم المضادّ الذي شنّته في نهاية الأسبوع الماضي بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام "تم تحرير سبع قرى" من بينها خصوصاً لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضاً قرية ستوروجيف الواقعة قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك. وأوضحت أنّ "المساحة التي استعيدت السيطرة عليها تصل إلى 90 كيلومتراً مربّعاً".

من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنّ قواتها تقدمت "250 إلى 700 متر" في اتجاه باخموت.

تصدّ روسي

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق الإثنين، أنها صدت هجمات أوكرانية في المناطق نفسها في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا.

وأضافت موسكو أنّها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة. وتعذّر تأكيد صحّة معلومات كل من موسكو وكييف من مصادر مستقلة.

وقال معهد دراسات الحرب ومقرّه الولايات المتّحدة في تحليل الإثنين إنّ "القوات الأوكرانية حقّقت تقدّماً في دونيتسك أوبلاست (غرب) وزابوريجيا أوبلاست (غرب)، وهو ما أكّدته مصادر روسية لكنها سعت للتقليل من أهميته".

وفي واشنطن، عبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في نجاح الهجوم المضادّ الأوكراني، معتبراً أنّ ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء غزوه لهذا البلد.

وقال بلينكن إنّ بلاده "واثقة من أنّهم (الأوكرانيين) سيستمرون في تحقيق النجاح"، معتبراً أنّ "نجاح الهجوم المضادّ من شأنه أن يحقّق أمرين: تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أيّ طاولة مفاوضات مستجدّة، وقد يؤدي أيضاً إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها".

وأضاف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني: "بهذا المعنى، يمكن لذلك أن يقرّب السلام لا أن يبعده".

ورأى بلينكن أنّ الهجوم يظهر الحاجة "لزيادة دعمنا لأوكرانيا الآن لأقصى حدّ، كي تتمكّن من تحقيق نجاح على أرض المعركة".

"سيستمر أشهراً"

وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الهجوم الأوكراني المضادّ سيستمرّ لأسابيع بل حتّى لأشهر.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في الإليزيه، مع كلّ من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا، إنّ "الهجوم المضادّ الأوكراني بدأ قبل أيام عدّة".

وأضاف أنّ هذا الهجوم سيستمرّ "لأسابيع عدّة بل حتى لأشهر. نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكّن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيّدة".

واستضاف الرئيس الفرنسي نظيره البولندي والمستشار الألماني في إطار "مثلّث فايمار" الذي يعتبر منصّة لاجتماعات قمّة دورية بين الدول الثلاث. وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ بلاده ستواصل "تكثيف" مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وقال: "لقد كثّفنا إمدادات الأسلحة والذخيرة والعربات المدرّعة وكذلك الدعم اللوجستي"، موضحاً أنّ باريس تساعد كييف أيضاً في مجال صيانة العتاد الذي تضرّر في القتال.

وتابع الرئيس الفرنسي: "سنواصل العمل وفق الجدول الزمني الذي أعطيته (للرئيس زيلينسكي) في الأيام والأسابيع المقبلة". وشدّد ماكرون على أنّ "الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا هي منذ الآن فشل استراتيجي وجيوسياسي للمعتدي".

بدوره، قال المستشار الألماني إنّ بلاده ستدعم أوكرانيا بعتادٍ من دبّابات ومدفعية ومضادّات للطائرات "طالما كان ذلك ضرورياً".

عضوية الأطلسي

أمّا الرئيس البولندي فشدّد من جانبه على ضرورة إرسال "إشارة واضحة من منظور واضح" بشأن طلب كييف الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنّ القمّة المقبلة للحلف في 11 و12 تمّوز/يوليو في فيلنيوس بليتوانيا يجب أن تعطي "ضوءاً أخضر" لطلب أوكرانيا الانضمام للتحالف، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّه لا يقصد بذلك موافقة التحالف على انضمام كييف فوراً إلى صفوفه، وهو أصلاً أمر مستبعد بسبب خطر امتداد الحرب الراهنة في أوكرانيا إلى سائر أعضاء التحالف.

من جهة ثانية، أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير سدّ كاخوفكا في جنوب خيرسون والذي حمّلت كييف القوات الروسية المسؤولية عن تفجيره، إلى عشرة قتلى و41 مفقوداً.

وفي موسكو، أفاد الكرملين أنّ الرئيس بوتين تفقّد جنوداً أصيبوا بجروح في أوكرانيا، وقدّم لعدد منهم أوسمة.

من ناحية أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه" بشأن الاتفاقية التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكّداً "العمل بجدّ" لتمديدها إلى ما بعد 18 تمّوز/يوليو.

والثلاثاء يصل إلى كييف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قبل أن يتوجّه إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا "لتقييم الوضع" بعد تدمير سدّ كاخوفكا.