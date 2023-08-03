كان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكان استخدام القوة.
أبرز المستجدات من النيجر أدناه:
دول غرب إفريقيا تؤكد أن التدخل العسكري في النيجر هو "الخيار الأخير"
أكد مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا [إكواس] الأربعاء أن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير" الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدّد قادتها باستخدام القوة.
وقال مفوض "إكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال".
تحدّث موسى خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في أبوجا، يستمر حتى الجمعة.
كانت إكواس التي يتولى الرئيس النيجيري بولا تينبو رئاستها حالياً، قد أمهلت الانقلابيين أسبوعاً حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب 26 تموز/يوليو. وفي ما بدا مؤشراً إلى زيادة الضغط على هؤلاء، فرضت الجماعة إجراءات اقتصادية ولم تستبعد اللجوء الى القوة.
في نيامي، أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء "رفض كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على النيجر و"رفض الخضوع لأي تهديد".
وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة إن "المجلس الوطني لحماية الوطن" يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أيا يكن مصدره"، مضيفا "نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر".
المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "مؤقتاً"
أعلنت بريطانيا الخميس أنها ستخفض مؤقتاً عدد الموظفين في سفارتها في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري. وجاء في بيان للخارجية أنه "نظراً للوضع الأمني، ستخفض السفارة البريطانية في نيامي عدد موظفيها مؤقتاً".
بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة السلطة المنتخبة شرعياً إلى الحكم في النيجر
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر إنه تحدث إلى الرئيس النيجيري محمد بازوم وأكد له أن الولايات المتحدة "تبقى ملتزمة بإعادة السلطة المنتخبة ديمقراطياً وبضمنان أمنه وأمن عائلته".
I spoke to Nigerien President Bazoum today to reiterate that the United States remains committed to the restoration of Niger’s democratically-elected government, and that his and his family’s safety are paramount.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2023
فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"
طلبت فرنسا من "قوات الأمن النيجرية اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصاً تلك التابعة لفرنسا، بشكل كامل" خلال التظاهرات المقررة الخميس.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه "بينما تصدر عدة دعوات للتظاهر في 3 آب/اغسطس، تذكّر فرنسا بأن أمن المقرّات والموظفين الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصاً اتفاقية فيينا".
الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر
أمرت الولايات المتحدة الأربعاء بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة.
وقالت وزارة الخارجيّة في تحديث سفر مُحدَّث بشأن النيجر نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني إنّها أمرت "نتيجة لهذا التطوّر... بمغادرة الموظّفين الحكوميّين غير الأساسيّين في السفارة" مع عائلاتهم.
توازيا، رفعت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مستوى التأهّب للنيجر من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، ناصحة جميع مواطنيها بعدم السّفر إلى هناك بسبب الوضع الأمني.
وأوضحت أنّها خفّضت الأنشطة في السفارة الأمريكية في نيامي وأوقفت كلّ العمليّات اليوميّة، مشدّدة على أنّها لا يمكنها التدخّل سوى في حال الطوارئ.
واستقلّ عدد من المواطنين الأمريكيين الأربعاء رحلات إجلاء فرنسيّة وإيطاليّة من نيامي، لكنّ الولايات المتحدة لم تأمر بإجلاء شامل لمواطنيها.
وتحدّث وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن مع الرئيس محمّد بازوم الأربعاء، مؤكّدا دعم الولايات المتحدة لإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه، بالاتّفاق مع مجموعة دول غرب إفريقيا.
البنك الدولي يعلن تعليق تمويل كل عملياته في النيجر
قال البنك الدولي الأربعاء إنه "قلق" من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.
وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص "ستستمر بحذر"، مضيفا أنه "سيراقب الوضع من كثب" بعد الانقلاب الذي شهدته الدولة الضعيفة.
نكسة جديدة لماكرون في إفريقيا بعد أزمة النيجر
بعدما كان يطمح إلى "تجديد" العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يُمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسات في المنطقة بما تُطرح تساؤلات حول مصير الوجود العسكري الفرنسي فيها.
وكان رئيس الدولة قد أكّد في كانون الأول/ديسمبر 2018 أن باريس مستمرة بالانخراط في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل "حتى تحقيق الانتصار الكامل".
لكن بعد مرور خمس سنوات خرجت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابين فيهما. وجنوبا، أجبر الجنود الفرنسيون على الانسحاب من إفريقيا الوسطى.
ويهدد الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي النيجر، آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية التي تحارب الجهاديين في المنطقة، بإضعاف سياسة ماكرون بشكل أكبر.
ويقول مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باسكال بونيفاس في تصريح لوكالة فرانس برس إن "التاريخ يعيد نفسه، المآسي تتراكم".
موسكو تدعو إلى الحوار في النيجر لتفادي "تدهور الوضع" (الخارجية)
دعت موسكو الأربعاء إلى "حوار وطني عاجل" في النيجر وحذرت من احتمال تدهور الوضع عقب انقلاب أطاح الرئيس المنتخب ديموقراطيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحافيين "من بالغ الأهمية الحؤول دون تدهور الوضع أكثر في البلد" مضيفة أن الحوار ضروري من أجل "استعادة السلم الأهلي وإرساء القانون والنظام
وفد من دول غرب إفريقيا في النيجر "للتفاوض" مع الانقلابيين
وصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى النيجر "للتفاوض" مع الانقلابيين، بحسب ما أكد أحد المسؤولين في الجماعة الأربعاء في افتتاح اجتماع لرؤساء أركان الدول الأعضاء في "إكواس" في أبوجا.
وقال مفوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للشؤون السياسية والأمن عبد الفتار موسى إن "رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كان يرغب بأن يكون هنا، ولكن بينما نتحدث، يتواجد هو في النيجر كجزء من وفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر، بهدف التفاوض".
نيجيريا أوقفت مد النيجر بالكهرباء في إطار العقوبات بعد الانقلاب
أوقفت نيجيريا مد النيجر بالكهرباء تماشيا مع العقوبات التي قررتها الدول المجاورة في غرب إفريقيا بعد الانقلاب على ما أفاد مصدر قريب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر "فصلت نيجيريا منذ الأمس (الثلاثاء) خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر". وتعتمد النيجر في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70 %. وقد فرضت عقوبات دولية على نيامي بعدما أطاح انقلابيون الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم قبل أسبوع.