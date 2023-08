قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر إنه تحدث إلى الرئيس النيجيري محمد بازوم وأكد له أن الولايات المتحدة "تبقى ملتزمة بإعادة السلطة المنتخبة ديمقراطياً وبضمنان أمنه وأمن عائلته".

I spoke to Nigerien President Bazoum today to reiterate that the United States remains committed to the restoration of Niger’s democratically-elected government, and that his and his family’s safety are paramount.