شاهد: أزياء باتمان في لندن.. عرضٌ فريد من نوعه تكريما لأفلام البطل الخارق

شهدت العاصمة البريطانية لندن افتتاح معرض "باتمان" أو "الرجل الوطواط غير المقنع" وهي نافذة منبثقة عن صفحة ستكون العرض الأكثر شمولاً لشخصية "باتمان" في المملكة المتحدة على الإطلاق، للجماهير يوم الجمعة. وقد أُسدل الستار على الفعالية في الـ 17 من هذا الشهر بعد ثلاثة أيام كاملة من العرض.

وقد تم تنظيم الحدث احتفالا بيوم "باتمان" المصادف للسادس عشر من سبتمبر-أيلول. حيث يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس شركة "وورنر بروس"، وأيضًا بمناسبة مرور 15 عامًا على إصدار الجزء الثاني الشهير لكريستوفر نولان "الفرس الأسود".

المعرض كان فرصة لمحبي مغامرات سلسلة "الرجل الوطواط" حتى يقارنوا بدلاته المختلفة التي ارتداها في أفلامه بدءا من فيلم "باتمان" لمايكل كيتون (1989)، و"فارس الظلام" لكريستيان بيل (2008)، و"باتمان" لروبرت باتينسون (2022)، وزي "فرقة العدالة" لبن أفليك. كما احتوى العرض أيضًا على أزياء ألدِّ أعداء البطل الخارق كشخصية الجوكر.