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رفح غزة. 2024/04/25
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قصف إسرائيلي جوي ومدفعي يؤدي إلى مقتل 9 فلسطينيين في غزة

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بحسب مصدر طبي. وقال مسؤولون إن من بين الأشخاص الذين قتلوا في الغارات الليلية طفلين هما شام النجار، 6 سنوات، وجمال نبهان، 8 سنوات. وفي وسط غزة، قُتل أربعة أشخاص في قصف الدبابات الإسرائيلية ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقال أفراد عائلات الضحايا لوكالة أسوشيتد برس إنهم قُتلوا أثناء محاولتهم الانتقال إلى شمال غزة، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي الناس من العودة إلى الشمال.

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بحسب مصدر طبي. وقال مسؤولون إن من بين الأشخاص الذين قتلوا في الغارات الليلية طفلين هما شام النجار، 6 سنوات، وجمال نبهان، 8 سنوات. وفي وسط غزة، قُتل أربعة أشخاص في قصف الدبابات الإسرائيلية ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقال أفراد عائلات الضحايا لوكالة أسوشيتد برس إنهم قُتلوا أثناء محاولتهم الانتقال إلى شمال غزة، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي الناس من العودة إلى الشمال.

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