مشاهير الموضة والموسيقى والسينما.. في مهرجان ميت غالا حمل عنوان "الجميلات النائمات"

اعتلى مشاهير من عالم السينما والموضة والموسيقى والرياضة والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي درجات سلم متحف متروبوليتان للفنون لاحتساء الكوكتيلات وتناول العشاء وتجربة المعرض الجديد الذي يحمل عنوان "الجميلات النائمات: أزياء من جديد"...

اعتلى مشاهير من عالم السينما والموضة والموسيقى والرياضة والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي درجات سلم متحف متروبوليتان للفنون لاحتساء الكوكتيلات وتناول العشاء وتجربة المعرض الجديد الذي يحمل عنوان "الجميلات النائمات: أزياء من جديد"...