بقلم: يورونيوز

يشهد حي الشجاعية شرق مدينة غزة مواجهات واشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين

اعلان

بعد ثلاثة أيام تتم الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها التاسع وهي تعد الحرب الأطول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأمر الجيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خان يونس ومناطق جنوب القطاع على النزوح مرة أخرى تمهيدا لاجتياحه، كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي قال إن الجيش قتل 900 مقاتل فلسطيني في رفح فوق الأرض وتحتها على حد زعمه، وأن الحرب ستتواصل لاستنزاف حماس، من جهتها أعلنت كتائب القسام استهدافها بقذيفة "تي بي جي" منزلا تحصن فيها 14 جنديا إسرائيليا في حي الشجاعية وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ271