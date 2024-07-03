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مباشر. حرب غزة: قصف جوي على وسط القطاع واشتباكات في رفح والشجاعية ومقتل جندي بعملية طعن في الجليل

عائلة فلسطينية نازحة في جنوب غزة
عائلة فلسطينية نازحة في جنوب غزة Copyright حساب أونروا على منصة إكس
Copyright حساب أونروا على منصة إكس
بقلم:  يورونيوز
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يشهد حي الشجاعية شرق مدينة غزة مواجهات واشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين

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بعد ثلاثة أيام تتم الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها التاسع وهي تعد الحرب الأطول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأمر الجيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خان يونس ومناطق جنوب القطاع على النزوح مرة أخرى تمهيدا لاجتياحه، كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي قال إن الجيش قتل 900 مقاتل فلسطيني في رفح فوق الأرض وتحتها على حد زعمه، وأن الحرب ستتواصل لاستنزاف حماس، من جهتها أعلنت كتائب القسام استهدافها بقذيفة "تي بي جي" منزلا تحصن فيها 14 جنديا إسرائيليا في حي الشجاعية وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ271

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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