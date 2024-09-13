Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان
مؤيدو الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري يصطفون لتقديم واجب العزاء خارج المتحف حيث يرقد جثمانه في ليما، بيرو، الخميس، 12 سبتمبر/أيلول 2024. (AP Photo/Guadalupe Pardo)
No Comment
آخر تحديث:

بيرو تعلن الحداد الوطني على وفاة رئيسها السابق القوي المستبد ألبرتو فوجيموري

وتوفي فوجيموري، الذي حكم البلد الواقع في أمريكا الجنوبية باستبداد متزايد بين عامي 1990 و2000، يوم الأربعاء بسبب السرطان في منزله بالعاصمة ليما. وكان قد أُطلق سراحه من السجن في ديسمبر/كانون الأول بعد صدور حكم قضائي بمنحه عفوًا لأسباب إنسانية.

وتوفي فوجيموري، الذي حكم البلد الواقع في أمريكا الجنوبية باستبداد متزايد بين عامي 1990 و2000، يوم الأربعاء بسبب السرطان في منزله بالعاصمة ليما. وكان قد أُطلق سراحه من السجن في ديسمبر/كانون الأول بعد صدور حكم قضائي بمنحه عفوًا لأسباب إنسانية.

ونُقل نعشه يوم الخميس إلى وزارة الثقافة ليوارى الثرى حتى يوم السبت. وقد أحاطت شرطة مكافحة الشغب وحوالي 50 من أنصاره بالنعش أثناء تحركه في شوارع ليما.

ولحقت ابنة فوجيموري كيكو وابنه كينجي بالنعش المغطى بالعلم بينما كان حاملو النعش يحملونه إلى داخل الوزارة. وكان في استقبال الشقيقين الرئيسة دينا بولوارتي.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان