بيرو تعلن الحداد الوطني على وفاة رئيسها السابق القوي المستبد ألبرتو فوجيموري

وتوفي فوجيموري، الذي حكم البلد الواقع في أمريكا الجنوبية باستبداد متزايد بين عامي 1990 و2000، يوم الأربعاء بسبب السرطان في منزله بالعاصمة ليما. وكان قد أُطلق سراحه من السجن في ديسمبر/كانون الأول بعد صدور حكم قضائي بمنحه عفوًا لأسباب إنسانية.

ونُقل نعشه يوم الخميس إلى وزارة الثقافة ليوارى الثرى حتى يوم السبت. وقد أحاطت شرطة مكافحة الشغب وحوالي 50 من أنصاره بالنعش أثناء تحركه في شوارع ليما.

ولحقت ابنة فوجيموري كيكو وابنه كينجي بالنعش المغطى بالعلم بينما كان حاملو النعش يحملونه إلى داخل الوزارة. وكان في استقبال الشقيقين الرئيسة دينا بولوارتي.