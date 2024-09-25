سي بي إس: جنوح سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بعد تعرضها لحادث قبالة ساحل عمان

وقال مسؤولون أمريكيون لمراسل "سي بي إس نيوز" إن الأضرار التي لحقت بالسفينة، التابعة للبحرية الأمريكية، كانت كبيرة بما يكفي لإغراقها جزئياً، وقد تمت مرافقتها بواسطة زوارق سحب إلى الميناء لإجراء تقييم كامل.

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والسفينة "بيغ هورن" هي نوع من السفن التي يُشار إليها باسم ”سفينة نفط“، والتي تقوم بنقل الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى للسفن والطائرات.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولم تتأثر أي سفن أخرى بشكل مباشر ولم تكن هناك أي علامات على تسرب الوقود من سفينة "بيغ هورن"، لكنها كانت سفينة النفط الوحيدة المتاحة على الفور في المنطقة لدعم "أبراهام لينكن" وأسطولها من البوارج والسفن المرافقة والطائرات.

السفينة ”بيغ هورن“ تبحر جنبًا إلى جنب مع حاملة الطائرات "أبراهام لينكن" في 11 سبتمبر 2024. U.S. Navy

وجنحت السفينة ”بيغ هورن“ بعد مهمة إعادة إمداد حديثة، حيث أظهرت صور نشرها الجيش الأمريكي البحارة على متن سفينة "أبراهام لينكن" وهم يتلقون الإمدادات من سفينة النفط في 5 أيول/ سبتمبر، كما أظهرت صور أخرى من 11 أيلول/ سبتمبر السفينة "بيغ هورن" بجانب السفينة "أبراهام لينكن".

وكانت السفينة "أبراهام لينكن" والسفن البحرية المرتبطة بها تقوم بدوريات في بحر العرب لدعم إسرائيل وحماية الأصول الأمريكية في المنطقة. وقد لعبت دورًا في العملية الأمريكية البريطانية المشتركة لردع الحوثيين في اليمن عن استهداف السفن التجارية والعسكرية في المنطقة، بما في ذلك في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر. ويصف الحوثيون، هجماتهم على الملاحة بأنها وسيلة لدعم الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكن" نفسها تعمل بمفاعل نووي، إلا أن مجموعتها الضاربة لديها سفن تعمل بالوقود الأحفوري وتحتاج إلى إعادة تزويدها بالوقود في البحر، وتوفر سفينة بيغ هورن لها الإمدادات اللازمة.

وقال مسؤول أمريكي لـ "سي بي إس" إن الأسطول سيستمر في العمل بدون السفينة "بيغ هورن". وعادة ما يكون على متن حاملات النفط حوالي 80 مدنيًا وخمسة عسكريين.

ويأتي هذا الحادث وسط قلق بشأن توافر الموارد للبحرية الأمريكية في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات عالمية متزايدة، ليس فقط مع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، ولكن مع سعي الصين لتأكيد نفسها عسكريًا في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان.