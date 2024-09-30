Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

غرق قارب مهاجرين في تونس يخلف 12 قتيلاً و10 مفقودين

مهاجرون يتجمعون بالقرب من الحدود الليبية التونسية، بينما تقوم قوات الأمن الليبية وعمال الصليب الأحمر الليبي بتوزيع المساعدات الغذائية عليهم يوم الأحد 23 يوليو 2023
مهاجرون يتجمعون بالقرب من الحدود الليبية التونسية، بينما تقوم قوات الأمن الليبية وعمال الصليب الأحمر الليبي بتوزيع المساعدات الغذائية عليهم يوم الأحد 23 يوليو 2023 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

في حادث مأساوي، لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال رضع، بينما لا يزال 10 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قاربهم يوم الاثنين قبالة سواحل جرجيس في تونس. كان المهاجرون يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا عندما وقع الحادث.

ووفقاً لمصادر من خفر السواحل، تم إنقاذ 29 شخصاً كانوا على متن القارب المكتظ، حيث كانوا في رحلة محفوفة بالمخاطر. وأفادت مجموعة "المرصد الحقوقي"، وهي منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، أن جميع المهاجرين على متن القارب كانوا تونسيين، باستثناء اثنين من المغرب.

Related

سنويًا، يحاول عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم مهاجرون من دول بعيدة مثل بنغلاديش، عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى شواطئ إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان، هاربين من الفقر، والحروب والتغير المناخي أو الاضطهاد.

في وقت سابق من شهر سبتمبر، تم انتشال خمس جثث قرب مدينة المنستير التونسية، تضمنت جثتين لامرأة وطفل.

تسعى تونس حالياً لتعزيز جهودها في مراقبة مياهها الإقليمية، بدعم وتمويل أوروبي، مما أسفر عن انخفاض في عمليات الهجرة غير الشرعية وفي أعداد الوفيات.

وفي يونيو الماضي، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه من يناير إلى مايو، تم انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30,000 مهاجر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت انتشال 714 جثة واعتراض حوالي 22,000 مهاجر.

مهاجرون يغادرون بعد أن أخلت قوات الشرطة التونسية مخيماً مؤقتاً خارج مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس العاصمة، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023.
مهاجرون يغادرون بعد أن أخلت قوات الشرطة التونسية مخيماً مؤقتاً خارج مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس العاصمة، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023. Hassene Dridi/AP

وصل حوالي 10,000 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق القوارب من تونس في النصف الأول من هذا العام، وهو أقل بكثير من الأعداد في نفس الفترة من عام 2023.

من جانبها، أكدت وكالة FRONTEX، المسؤولة عن مراقبة الحدود الأوروبية، أن انخفاض حركة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط يرجع إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية والليبية والتركية.

مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى مع مهاجرين آخرين من جنوب الصحراء أمام مكتب المنظمة الدولية للهجرة بحثًا عن مأوى وحماية، في تونس العاصمة، تونس، الخميس 2 مارس 2023
مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى مع مهاجرين آخرين من جنوب الصحراء أمام مكتب المنظمة الدولية للهجرة بحثًا عن مأوى وحماية، في تونس العاصمة، تونس، الخميس 2 مارس 2023 Hassene Dridi/AP

في الوقت الذي ينخفض فيه عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، يزداد عدد المهاجرين العالقين في تونس. يعيش آلاف منهم في مخيمات على أطراف المدن، حيث تصاعدت التوترات بينهم وبين التونسيين وقوات الأمن.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة

نقيب الصحفيين ليورونيوز: منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يدخلنا إلى مرحلة أسوأ من فترة بن علي

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح ويؤجل محاكمتها