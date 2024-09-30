غرق قارب مهاجرين في تونس يخلف 12 قتيلاً و10 مفقودين

ووفقاً لمصادر من خفر السواحل، تم إنقاذ 29 شخصاً كانوا على متن القارب المكتظ، حيث كانوا في رحلة محفوفة بالمخاطر. وأفادت مجموعة "المرصد الحقوقي"، وهي منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، أن جميع المهاجرين على متن القارب كانوا تونسيين، باستثناء اثنين من المغرب.

سنويًا، يحاول عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم مهاجرون من دول بعيدة مثل بنغلاديش، عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى شواطئ إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان، هاربين من الفقر، والحروب والتغير المناخي أو الاضطهاد.

في وقت سابق من شهر سبتمبر، تم انتشال خمس جثث قرب مدينة المنستير التونسية، تضمنت جثتين لامرأة وطفل.

تسعى تونس حالياً لتعزيز جهودها في مراقبة مياهها الإقليمية، بدعم وتمويل أوروبي، مما أسفر عن انخفاض في عمليات الهجرة غير الشرعية وفي أعداد الوفيات.

وفي يونيو الماضي، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه من يناير إلى مايو، تم انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30,000 مهاجر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت انتشال 714 جثة واعتراض حوالي 22,000 مهاجر.

مهاجرون يغادرون بعد أن أخلت قوات الشرطة التونسية مخيماً مؤقتاً خارج مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس العاصمة، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023. Hassene Dridi/AP

وصل حوالي 10,000 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق القوارب من تونس في النصف الأول من هذا العام، وهو أقل بكثير من الأعداد في نفس الفترة من عام 2023.

من جانبها، أكدت وكالة FRONTEX، المسؤولة عن مراقبة الحدود الأوروبية، أن انخفاض حركة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط يرجع إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية والليبية والتركية.

مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى مع مهاجرين آخرين من جنوب الصحراء أمام مكتب المنظمة الدولية للهجرة بحثًا عن مأوى وحماية، في تونس العاصمة، تونس، الخميس 2 مارس 2023 Hassene Dridi/AP

في الوقت الذي ينخفض فيه عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، يزداد عدد المهاجرين العالقين في تونس. يعيش آلاف منهم في مخيمات على أطراف المدن، حيث تصاعدت التوترات بينهم وبين التونسيين وقوات الأمن.