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إقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يرد

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزارء بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزارء بنيامين نتنياهو Copyright Canva
Copyright Canva
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مرجعًا القرار إلى ما وصفه بـ"أزمة ثقة" بينهما. وأكد نتنياهو أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس سيتولى مهام وزارة الدفاع، موضحًا أن ثقته في غالانت "تآكلت" خلال الفترة الأخيرة.

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جاءت هذه الإقالة في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية توترات متصاعدة، إذ دخلت العمليات العسكرية على غزة عامها الثاني، وسط احتدام الصراع مع حزب الله وتوتر العلاقات مع إيران. وقد كانت هناك تباينات واضحة بين نتنياهووغالانت خلال هذه الحرب، لكن نتنياهو أحجم عن اتخاذ هذا القرار في السابق.

وفي تعليقه على قرار الإقالة، نشر غالانت بيانًا مقتضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى دائمًا مهمة حياته".

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يشار إلى أن محاولة سابقة لإقالة غالانت في مارس الماضي أثارت احتجاجات واسعة في الشوارع، وسط انتقادات من قطاعات مختلفة تجاه نتنياهو، لاسيما فيما يتعلق بتعامل حكومته مع تداعيات هجوم حماس في 7 أكتوبر، وإخفاقاتها في إدارة المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

ويُعد غالانت من المعارضين البارزين للإصلاحات القضائية التي يقودها نتنياهو، ما أثار توترات داخلية في الحكومة، خاصةً مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

المصادر الإضافية • أب

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