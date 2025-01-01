ألمانيا: سباحون وكبار بالسن يتحدون الصقيع ويغطسون في المياه الباردة احتفالا بالعام الجديد في برلين

اعلان

وفيما رقص بعضهم في المياه المتجمدة التي لا تتجاوز حرارتها 6 درجات مئوية (42.8 فهرنهايت)، هلّل آخرون لبدء العام 2025.

كما شوهد البعض وهم ينفخون في أبواق الحفلة، "متأنقين" بقبعات مزركشة، في مراسم احتفالية لطيفة.

وقال هارولد كرافت، أحد أعضاء فريق سيلز برلين، عن طريقة استقبالهم للعام الجديد بالسباحة: "الشيء الجميل هو أن الأمر ممتع ومنعش، وهو ببساطة جزء من بدء العام الجديد".