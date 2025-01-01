Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
ألمانيا: سباحون وكبار بالسن يتحدون الصقيع ويغطسون في المياه الباردة احتفالا بالعام الجديد في برلين

أشخاص يرتدون القبعات والقبعات الفاخرة يحضرون السباحة السنوية للعام الجديد لنادي السباحة الشتوي ”سيهوندي برلين“، في يوم رأس السنة في بحيرة أورانكه في برلين، ألمانيا،
أشخاص يرتدون القبعات والقبعات الفاخرة يحضرون السباحة السنوية للعام الجديد لنادي السباحة الشتوي "سيهوندي برلين"، في يوم رأس السنة في بحيرة أورانكه في برلين، ألمانيا،
حقوق النشر Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
بحيوية الشباب، استقبل السباحون الشجعان من فريق سيلز برلين، ومعظمهم من كبار السن، العام الجديد بالغطس في المياه الباردة، راقصين ومحتفين بالسنة الجديدة وما قد تصحب معها من أمل ولحظات ممتعة.

وفيما رقص بعضهم في المياه المتجمدة التي لا تتجاوز حرارتها 6 درجات مئوية (42.8 فهرنهايت)، هلّل آخرون لبدء العام 2025.

كما شوهد البعض وهم ينفخون في أبواق الحفلة، "متأنقين" بقبعات مزركشة، في مراسم احتفالية لطيفة.

وقال هارولد كرافت، أحد أعضاء فريق سيلز برلين، عن طريقة استقبالهم للعام الجديد بالسباحة: "الشيء الجميل هو أن الأمر ممتع ومنعش، وهو ببساطة جزء من بدء العام الجديد".

