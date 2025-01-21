قوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم إدارة السجون لحكام دمشق الجدد والسبب.. عناصر داعش

وتحتفظ قوات سوريا الديمقراطية قسد (SDF)، المدعومة من الولايات المتحدة، بربع أراضي سوريا، وأفادت بأن تنظيم داعش حاول تنفيذ هجومين على سجون بهدف تحرير عناصره منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، في محاولة لاستغلال حالة الفوضى السائدة.

وفي سجن بمدينة الحسكة، الذي يضم حوالي 4500 عنصر من داعش بينهم العديد من الأجانب، توقع أحد الضباط الأكراد أن يحاول التنظيم تنفيذ هجمات جديدة. وقال الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته: "عندما سقط النظام السوري، استولى داعش على الكثير من الأسلحة، وسيعيدون تنظيم أنفسهم لمهاجمة السجون".

وقد تحدثت وكالة رويترز في السجن شديد التحصين يوم السبت، إلى ثلاثة محتجزين وهم بريطاني وروسي وألماني من أصل تونسي.

أشخاص يقفون في طابور قبل أن يقوم أفراد من قوات الأمن الجديدة بالتحقق من هوياتهم حمص، سوريا، الخميس، 2 يناير/كانون الثاني 2025 Leo Correa/2025 AP

رأس الحربة في الجهود الأمريكية

وتُعَدُّ قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في الجهود الأمريكية لمكافحة داعش في سوريا منذ عقد، حيث نجحت في طرد التنظيم من عاصمته السورية الرقة عام 2017، قبل أن تستولي على آخر معاقله في الباغوز عام 2019.

وأصبحت إدارة السجون محل جدل بعد ان استولت على السلطة في سوريا هيئةُ تحرير الشام (HTS) النصرة سابقا والتي التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة. حيث نجحت في الإطاحة بنظام الأسد وإنشاء حكومة جديدة تهدف إلى استعادة السلطة المركزية.

وتتباين مواقف القوى الخارجية حول الجهة التي يجب أن تدير السجون. فتركيا، التي تعتبر الفصائل الكردية السورية تهديداً لأمنها القومي، تقول إنه يجب تسليم السجون إلى الإدارة الجديدة، وقد عرضت تقديم المساعدة لها. في المقابل، أبدت إدارة بايدن دعمها لاستمرار قوات سوريا الديمقراطية في حراسة السجون، حيث قال وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن في 8 يناير/كانون الثاني إن جزءاً أساسياً من منع عودة داعش يتمثل في تمكين قوات سوريا الديمقراطية من مواصلة مهمتها في تأمين المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

عنصر من قوات الأمن الجديدة يسير بجانب دبابات سوريا، الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني 2025. Leo Correa/2025 The

حماية السجن هي مسؤولية التحالف الدولي

وأكد الضابط الكردي أن السلطات الكردية لن تسلم السجون للإدارة الجديدة، قائلاً: "تقاسم إدارة السجن مع الحكومة الجديدة لن يكون مقبولاً. حماية هذا السجن هي مسؤولية التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية فقط".

وأشارت قوات قسد إلى أن مقاتلي التنظيم يسعون لاستغلال التراخي الأمني في أجزاء واسعة من سوريا، حيث لاحظ الضابط الكردي صوراً لمقاتلين يحملون رايات داعش بين المقاتلين الذين استولوا على دمشق.

وتاريخياً، كانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقاً بجبهة النصرة، على خلاف مع داعش وترفض الجهاد العابر للحدود الذي يدعو إليه أنصار التنظيم. وأفادت الحكومة الجديدة بأنها أحبطت هجوماً لداعش على مقام السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق في 11 يناير/كانون الثاني.

عناصر من قوات الأمن الجديدة يشاركون في عملية اعتقال رجال يُشتبه في انتمائهم لموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في حمص، سوريا، الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني 2025. Leo Correa/2025 AP

كما توجد خلافات بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة حول كيفية دمج القوات الكردية في الأجهزة الأمنية السورية الجديدة، حيث تؤكد قسد أنها لا تنوي حل نفسها، على عكس رغبة وزارة الدفاع الجديدة.

من جهتها، لم ترد وزارة الداخلية في دمشق على طلب للتعليق.

هل ندم عناصرداعش فعلا؟

تحرس قوات سوريا الديمقراطية حوالي 10 آلاف عنصر من داعش، بالإضافة إلى إشرافها على مخيم الهول، حيث يتم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم العديد من أفراد عائلات عناصر التنظيم المشتبه بهم.

وفي السجن الذي تعرض لهجوم من داعش عام 2022، قال أحد المحتجزين إنه سافر إلى سوريا من بريطانيا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم، معتقداً أن "شرع الله سيُطبق في هذه الأرض". وأضاف: "نحن الآن في السجن منذ ست سنوات ولا نعرف شيئاً عن أوضاعنا أو عن زوجاتنا وأطفالنا وأمهاتنا".

مقاتلون أكراد في سوريا، يقومون بدورية على طول الطريق الحدودي في ضواحي غرب كوباني، سوريا، خلال القتال بين الأكراد السوريين ومسلحي داعش، الجمعة، 17 أكتوبر، 2014. AP Photo

ويمكن رؤية المحتجزين وهم يجلسون على فرش في زنازين مشتركة تضم عشرات الرجال. كما أعرب محتجز آخر، وهو ألماني من أصل تونسي، عن ندمه بعد قضائه ثماني سنوات في السجن دون معلومات عن أسرته، قائلاً: "الجميع نادم، الجميع يعرف أنه ارتكب خطأً كبيراً ويريد العودة إلى أهله".

كما أعرب المحتجز الروسي عن ندمه، متمنياً أن يغفر له الرئيس فلاديمير بوتين.

أحد المشتبه بهم في التورط مع تنظيم ”داعش“ يرافقه ضباط الأمن في دمشق، سوريا، السبت، 11 يناير، 2025. AP/AP

من جانبه، قال الضابط الكردي إن المحتجزين يعبرون عادة عن ندمهم للصحفيين الزائرين، لكن هذه التعليقات تكون مضللة، مؤكداً أن السجن يضم عناصر قاتلت في معارك الباغوز ولم تستسلم إلا عند آخر نفس.

ودعت الإدارة الكردية منذ فترة طويلة الدول الأجنبية إلى إعادة مواطنيها، وأعلنت في 2023 عن خطط لمحاكمتهم محلياً. إلا أن منظمات حقوقية تشير إلى أن بعض الدول ترفض استعادة مواطنيها بسبب مخاوف أمنية.

وأكد الضابط أن المحتجزين ما زالوا يتصرفون كمقاتلين، حيث يعينون "أمراء" ويخططون لمحاولات هروب ويتلقون دروساً دينية، قائلاً: "لم نلاحظ أبداً أنهم تخلوا عن أفكارهم".