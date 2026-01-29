تشهد الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا، في ظل استمرار عمليات المداهمة والاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب هجمات ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في عدد من المناطق.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار، مساء الأربعاء، في عدد من المساكن التابعة لتجمع خلة السدرة البدوي، قرب قرية مخماس، شمال شرق القدس.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وجود خلافات بين إسرائيل ومصر بشأن عدد الأفراد الذين سيسمح لهم بالدخول والخروج عبر معبر رفح، المتوقع فتحه في الاتجاهين يوم الأحد، مشيرة إلى عدم صدور تعليق فوري من السلطات المصرية حول هذه المعلومات.
ومنذ مايو/أيار 2024، تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف بلدة راميا جنوبي لبنان
مركز غزة لحقوق الإنسان: معبر رفح تحول من مرفق مدني إنساني إلى أداة ضغط
قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن معبر رفح تحول من مرفق مدني إنساني إلى أداة للضغط في انتهاك صريح لحظر التهجير القسري.
مستوطنون يهاجمون تجمع "معازي جبع" البدوي شمال شرق القدس
هاجم مستوطنون اليوم الخميس، تجمع "معازي جبع" البدوي شمال شرق مدينة القدس.
وذكرت محافظة القدس، أن مستوطنين هاجموا تجمع "معازي جبع" البدوي، دون أن يبلغ عن مواجهات.
وزير الخارجية الإسباني: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية وإدخال المساعدات يجب أن يكون أولوية الآن
القوات الإسرائيلية تعتقل شابًا من كفر ثلث جنوب قلقيلية
أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة قررت رفض الانضمام إلى مجلس السلام العالمي.
إصابة شاب جراء دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي شرق نابلس
أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس، جراء تعرضه للدهس من قبل جيب عسكري إسرائيلي، شرق نابلس.