وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار، مساء الأربعاء، في عدد من المساكن التابعة لتجمع خلة السدرة البدوي، قرب قرية مخماس، شمال شرق القدس.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وجود خلافات بين إسرائيل ومصر بشأن عدد الأفراد الذين سيسمح لهم بالدخول والخروج عبر معبر رفح، المتوقع فتحه في الاتجاهين يوم الأحد، مشيرة إلى عدم صدور تعليق فوري من السلطات المصرية حول هذه المعلومات.

ومنذ مايو/أيار 2024، تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

