"الهروب الكبير".. أذربيجان تفتح حدودها لإجلاء مئات الأجانب من "جحيم" الحرب على إيران

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، عائلات تعبر نقطة تفتيش أستارا في أذربيجان، الاثنين 2 مارس/آذار 2026، وهي تغادر إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، عائلات تعبر نقطة تفتيش أستارا في أذربيجان، الاثنين 2 مارس/آذار 2026، وهي تغادر إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Nadira Tudor
نشرت في
نشرت في
تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 370-400 شخص قد وصلوا أذربيجان بعد عبور نقطة تفتيش أستارا الحدودية. وكان حوالي 100 منهم من المواطنين الأذربيجانيين والبقية من الوافدين من 19 دولة مختلفة.

شهد معبر أستارا الحدودي بين إيران وأذربيجان زخما في حركة العبور خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يحاول العديد من الرعايا الأجانب الخروج من طهران وسط استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

اعلان
اعلان

وتأتي هذه الزيادة في حركة العبور بعد أن أعلنت حكومة أذربيجان يوم السبت أنها ستفتح المعبر لتمكين رعاياها العالقين في إيران من الخروج الآمن والسماح للمواطنين الأجانب بالعبور.

ويُشاع أن ما يصل إلى 500 مواطن روسي قد عبروا إلى أذربيجان في إطار المبادرة الجديدة، حيث أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا مجموعات كبيرة تعبر نقاط التفتيش الأمنية.

وكان من بين هؤلاء عائلة باكستانية قطعت الرحلة الطويلة والشاقة من العاصمة الإيرانية إلى أقصى جنوب أذربيجان، حيث حمل أفراد الأسرة معهم ما استطاعوا جمعه من ممتلكاتهم في حقائب سفر كانوا يجرونها معهم طوال الطريق.

وعن ظروف الرحلة، قالت رامزة، وهي فتاة باكستانية شابة سافرت مع أخيها ووالديها."كنا نعيش في إيران. لذا، جئنا إلى هنا برًا حتى المنطقة الحدودية. ومن هناك، عبرنا الحدود". وتردف المتحدثة قائلة: "كانت (الرحلة) جيدة. لقد كانت جيدة، جئنا من الحافلة إلى الحدود، ثم وصلنا إلى هنا. كان الأمر أشبه بالانفجار".

ولا تزال لأرقام الدقيقة لعدد الأشخاص الذين عبروا الحدود منذ فتح المعبر غير واضحة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 370-400 شخص من إيران عبر أذربيجان منذ يوم السبت.

وتشمل هذه التقديرات أكثر من 100 مواطن أذربيجاني، أما البقية فهم رعايا أجانب من حوالي 20 دولة مختلفة، بما في ذلك ,فرنسا وإيطاليا وبولندا وروسيا والصين وباكستان والهند وبنغلاديش ونيبال.

وأعرب سعد الله خان، والد الطفل راميزا، عن سعادته بالوصول مع عائلته عبر الحدود، وقال لـ"يورونيوز": "أنا سعيد جدًا لأنني جئت إلى هنا"، مستذكرًا الأهوال التي رآها في الحملة العسكرية المكثفة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال: "هناك الكثير من القصف في طهران". "قبل يومين، غادرت طهران وتوجهت إلى آستارا، والآن أنا أشعر أنني في أمان، لذا أنا مرتاح".

شارك محادثة

