انتقاد للمعارضة الإسرائيلية.. سموتريتش: تشكيل حكومة مع حزب عربي أسوأ من هجوم 7 أكتوبر

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، إن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مع رئيس حزب "راعام" العربي، منصور عباس، يعتبر، من وجهة نظره، أسوأ من "مجزرة 7 أكتوبر".

وأضاف الوزير، المعروف بمواقفه المتطرفة، أن هجوم حركة حماس كان "حدثًا مأساويًا وصعب الاستيعاب"، لكنه شدد على أن "البُعد المتعمّد في الشراكة السياسية مع حزب عربي يمثّل خطرًا أكبر".

وتابع سموتريتش: "مجزرة 7 أكتوبر هي فشل رهيب ومروّع، لكنها فشل تكتيكي. أما من يسلّم دولة إسرائيل عن قصد لأعدائها وللحركة الإسلامية، فقد ارتكب أمرًا أسوأ بألف مرة من أسوأ فشل، لأنه لم يكن فعلًا خبيثًا". وأردف: "سياسي يكذب ويخون قيمه ويستهدف الديمقراطية، هذا أسوأ بكثير".

ومع تصاعد الانتقادات، أوضح وزير المالية في منشور على منصة "إكس" أنه لم يقصد المقارنة بين الهجوم والحكومة ذاتها، بل تحدث عن "الفعل السياسي" المتمثل في الدخول في حكومة مع عباس أو في الحكومة التي كانت قائمة خلال 7 أكتوبر.

وقال: "السؤال كان عن أي فعل سياسي أشد خطورة: الدخول في حكومة مع حماس عن قصد، أم الجلوس في حكومة وقعت خلال ولايتها مجزرة مروعة؟ نعم، الدخول عن قصد في حكومة مع حماس عبر الخداع وسرقة الأصوات هو أخطر فعل عرفه المشهد السياسي الإسرائيلي".

من جانبه، ردّ منصور عباس، رئيس حزب "راعام"، على تصريحات سموتريتش واصفًا إياها بأنها لا تعبّر عن "احترام لضحايا 7 أكتوبر"، وفق تعبيره.

وكتب في منشور على "إكس": "هذا تصريح بائس وغير أخلاقي. حتى في يوم سيئ، حكومة التغيير كانت أفضل بألف مرة من حكومة سموتريتش بعد 7 أكتوبر". وأضاف: "حياة البشر لا قيمة لها في نظر سموتريتش، كما هو الحال لدى المتطرفين في أي مكان في العالم. قريبًا سنغيّر ذلك".

وخلال المقابلة نفسها، هاجم سموتريتش اليسار الإسرائيلي، متهمًا إياه بـ"التخفيف من الإنجازات العسكرية"، ووجّه انتقادات لعدد من رؤساء الحكومات السابقين، متهمًا إياهم بالتناقض وخيانة الوعود. كما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة الحرب في غزة وعدم حسم المواجهة، قائلًا: "نحن نسيطر على 60% من القطاع، بينما حماس تسيطر على 40%، لكن هذا ليس وضعًا حاسمًا. علينا أن نقرر كيف نكمل الحرب حتى لا يبقى وجود لحماس".

ودعا سموتريتش إلى تغييرات جذرية في المنطقة، تشمل تعديل الحدود في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وتحدث عن دعم ضم أجزاء من لبنان. وفي ما يخص إيران، قال إن الهدف هو "تدمير النظام اقتصاديًا"، مع التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي أو قدرات صاروخية أو حلفاء إقليميين.

وفي حديثه عن إصابة ابنه الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في جنوب لبنان، قال سموتريتش إنه يتعافى تدريجيًا بعد خروجه من المستشفى.