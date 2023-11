الرياض تبذل قصارى جهدها لاستضافة معرض اكسبو في عام 2030

بقلم: يورونيوز

وتأمل الرياض أن يؤدي الاستثمار الضخم في بنيتها التحتية، من النقل العام إلى الأعمال والتعليم والفنون، إلى تعزيز عرضها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030

مدينة الرياض هي واحدة من أسرع العواصم نمواً في العالم وهي مدينة مزدهرة. يتضمن جزء من المخطط الرئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 عرضًا مدعومًا من الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 بميزانية قدرها 7.2 مليار يورو. معارض إكسبو العالمية هي فعاليات عالمية تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية، وخلق مساحة ديناميكية لتفعيل التغيير.

قال إبراهيم بن محمد السلطان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن الرياض ستقدم "عرضًا غير مسبوق".

وقال لبرنامج Focus: "نتوقع عندما نبني هذا المعرض أن يشارك فيه الجميع. سيشارك جميع الناس وسيظهرون قيمتهم وتقاليدهم وكل شيء ويشاركونها مع الآخرين."

معالي إبراهيم بن محمد السلطان وزير دولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي بالوكالة للهلال الأحمر الملكي يورونيوز

تطور كبير في البنية التحتية والتعليم والفنون

عاصمة المملكة العربية السعودية هي موطن لأكثر من 7.5 مليون مقيم وأكثر من 40٪ منهم من المغتربين الذين يشهدون تغييرات كبيرة في البنية التحتية للمملكة من الأعمال إلى الفنون إلى التعليم.

داون هاوس هي أول مدرسة بريطانية دولية للبنات في الرياض وتلتزم بالتحفيز والإلهام. أديل أودوهرتي من المملكة المتحدة هي المديرة، وأخبرت Focus أنه على الرغم من كونها مدرسة دولية حقًا، إلا أن الحاجة إلى احترام الثقافة المحلية كانت أمرًا ضروريًا.

وأوضحت: "من المهم حقًا لعائلاتنا، بغض النظر عن مدى رغبتهم في أن تكون المملكة العربية السعودية جزءًا من المسرح العالمي، أن يتم الاعتراف بثقافتهم وأن تظل اللغة العربية حية".

أديل أودوهرتي، مديرة داون هاوس الرياض يورونيوز

المشهد الفني والثقافي في الرياض مزدهر. يعدّ موسم الرياض أحد أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم، والتي تغطي الفن والموسيقى والمسرح والطعام والرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يعد MDLBeast Soundstorm أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط حيث يجذب أكثر من 200 فنان عالمي ومحلي.

تم مؤخراً افتتاح العرض المسرحي لأندرو لويد ويبر الحائز على جوائز The Phantom of the Opera في الرياض مما أسعد عشاق المسرح. جاسبر هوب، مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض هو جزء من الفريق الذي جعل هذا ممكنا.

وقال هوب: "لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للمشاركة في عدد من معارض إكسبو على مدار العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، وفي كل مرة ترى هذه التطورات الرائعة في المدن. أعتقد أنه إذا كانت الرياض قادرة على تنظيم المعرض،سنرى نفس النتيجة المذهلة".

جاسبر هوب مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض يورونيوز

وأضاف جاسبر: "سنرى عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص تتاح لهم الفرصة للمجيء وزيارة المدينة، وسنرى عددًا كبيرًا جدًا من الفنانين والإنتاج المحلي يبدأ في التطور نتيجة لذلك".

بيئة الأعمال في السعودية: " كل شيء يمكن القيام به هنا والآن"

يركز معرض إكسبو 2030 على الموضوع الرئيسي “عصر التغيير: معًا من أجل غدٍ بعيد النظر” وسيتضمن جناحًا واحدًا لكل دولة تشارك في إطار التزام بشعار “أمة واحدة، جناح واحد”.

سيكون ركن التغيير التعاوني (C3) منطقة مخصصة لتحفيز الابتكار، ودعم الشباب للجيل القادم من رواد الأعمال.

رجل الأعمال المحلي منصور الصعوني هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة منصور الصعوني. وينسب الفضل إلى قيادة البلاد في إنشاء شبكة دعم لمنظومة الأعمال التجارية في السعودية.

ويقول منصور: "إن النظام البيئي المشترك بين الوزارات في السعودية، هو جزء من كل شيء. يمكنك الحصول على كل جانب من جوانب هذه الدورة حتى من خلال العثور على المستثمرين، والعثور على الشركاء المناسبين، والدخول في الأعمال التجارية، وحل المشكلات. كل شيء يمكن القيام به هنا والآن".

منصور الصعوني، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لمجموعة منصور الصعوني يورونيوز

الاستدامة في قلب العرض

تحتل مبادرة "صفر كربون" الخاصة بمعرض إكسبو السعودي 2030 مركز الصدارة في العرض وتهدف بشكل طموح إلى تحقيق الحياد الكربوني وتقليل انبعاثات الكربون. كما أنها تعمل على تطوير البنية التحتية المستدامة للنقل، وتعزيز نموذج الاقتصاد الدائري، وتعزيز المباني الموفرة للطاقة.

ستبلغ مساحة موقع المعرض المخطط له ستة ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن يجذب 40 مليون زيارة للموقع. وسيكون على بعد خمس دقائق بالسيارة من مطار العاصمة وسيتم ربطه بنظام المترو الجديد بالمدينة.

يربط نظام المترو المطار بالمعرض والمدينة ووسط المدينة يورونيوز

هناك سلسلة من التطورات المستدامة الجديدة التي يتم بناؤها بوتيرة غير مسبوقة بما في ذلك متنزه الملك سلمان. أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري في العالم والذي يمتد لأكثر من 135 كيلومترًا عبر الرياض. ستوفر هذه الحديقة الخطية تجارب رياضية وثقافية وترفيهية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم منتزه الملك سلمان أسلوب حياة مستدام، وهو مشروع تطوير حضري يقع في قلب المدينة حيث يمثل 70٪ من المشروع مساحات خضراء. ويعتقد مطورو المنتزه أن معرض إكسبو 2030 الرياض سيعرض الفرص المتاحة في النظام البيئي السعودي.

"إذا تمكنا من إقامة معرض إكسبو العالمي هنا في عام 2030، فستتجه كل الأنظار إلى الرياض وستكون فرصة عظيمة لتقديم هذا السوق للأشخاص الذين لا يعرفون ما يكفي عنه بعد، ولكن بعد ذلك سيجدون مكانًا رائعًا"، بحسب ما أوضح جورج تاناسيفيتش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منتزه الملك سلمان.

جورج تاناسيفيتش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منتزه الملك سلمان يورونيوز

سيتم انتخاب الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030 من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض في الجمعية العامة رقم 173 المنعقدة في 28 نوفمبر 2023. وتشمل قائمة المرشحين إيطاليا (عن روما)، وجمهورية كوريا (عن بوسان)، والمملكة العربية السعودية العربية (عن الرياض).