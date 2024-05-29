"لا تقودها" خوفاً من انفجار وساداتها الهوائية.. شركة نيسان تحذر أصحاب السيارات القديمة من قيادتها

بقلم: يورونيوز

حثت شركة نيسان مالكي نحو 84 ألف سيارة قديمة على التوقف عن قيادتها لأن وسائدها الهوائية "تاكاتا"، معرضة لخطر الانفجار في حالة وقوع حادث، وتطاير شظايا معدنية حادة خطيرة.

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ويأتي طلب الأربعاء العاجل بعد مقتل شخص في سيارة نيسان، جراء انفجار منفاخ للراكب الأمامي، وإصابة ما يصل إلى 58 شخصاً منذ عام 2015.

وأعلنت نيسان في بيان: "نظراً لعمر المركبات المجهزة بمنفاخ الوسائد الهوائية المعيبة من شركة تاكاتا، هناك خطر متزايد من أن ينفجر النافخ أثناء فتح الوسادة الهوائية، مما يؤدي إلى دفع شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أو الوفاة".

وقالت نيسان إن تحذير "عدم القيادة" يغطي بعض سيارات "سنترا" الصغيرة من عام 2002 إلى عام 2006، بالإضافة إلى بعض سيارات "باثفايندر" الرياضية متعددة الاستخدامات من عام 2002 إلى عام 2004، وسيارات "إنفينيتي QX4" الرياضية متعددة الاستخدامات من عام 2002 إلى عام 2003. ويمكن للمالكين معرفة ما إذا كانت سياراتهم متأثرة من خلال زيارة موقع (nissanusa.com/takata-airbag-recall) أو (infinitiusa.com/takata-airbag-recall)، وإدخال رقم تعريف السيارة المكون من 17 رقماً.

وتفيد الشركة أنه على المالكين الاتصال بالموزع الخاص بهم لتحديد موعد لاستبدال المنافيخ مجاناً.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في بيان: "حتى الحوادث الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى انفجار وسائد "تاكاتا" الهوائية التي يمكن أن تقتل أو تؤدي إلى إصابات تهدد الحياة. المركبات من الطرازات الأقدم تعرض ركابها لخطر أكبر، حيث يعد عمر الوسادة الهوائية أحد العوامل المساهمة.

وكانت شركة نيسان قد استدعت 736.422 سيارة في عام 2020 لتحل محل منفاخ "تاكاتا".

وقالت الشركة إن حوالي 84000 منها ما زالت دون إصلاح ويعتقد أنها لا تزال قيد الاستخدام.

وقُتل في جميع أنحاء العالم، ما لا يقل عن 35 شخصاً بسبب نفخات "تاكاتا" في ماليزيا وأستراليا والولايات المتحدة.

وأدى احتمال حدوث خلل خطير إلى أكبر سلسلة من عمليات استدعاء السيارات في تاريخ الولايات المتحدة، حيث شارك فيها ما لا يقل عن 67 مليون وسادة "تاكاتا".

وسبق أن أصدرت شركات هوندا وفورد وبي إم دبليو وتويوتا وستيلانتس ومازدا، تحذيرات مماثلة لبعض سياراتها المجهزة بمنفاخات تاكاتا.