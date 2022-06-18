شاهد: أطعمة مجمدة لحيوانات حديقة باريس من أجل الانتعاش خلال موجة حر قياسية

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

فيما بلغت درجات الحرارة في فرنسا مستويات قياسية، وزع القائمون على رعاية الحيوانات في حديقة الحيوان بباريس، مكعبات ثلج ممزوجة باللحوم والأسماك والدم وغيرها من الأطعمة المجمدة على الحيوانات، لعل ذلك يلطف لديها الشعور بشيء من الانتعاش .

ويقول فابريس برنار المشرف على رعاية الحيوانات في الحديقة، إن الحيوانات مهيأة فزيولوجيا للتعامل مع التفاوتات الكبيرة لدرجات الحرارة، وإن ما يقوم به فريق الرعاية ليس إلا إضافة بسيطة ضمن النهج الجيد للتعامل مع الحيوانات، وليست هذه الطريقة مثلى حتى تشعر الحيوانات بالتبريد.

ويضاعف ارتفاع درجات الحرارة المخاوف من تحول هذه المعدلات غير المسبوقة إلى اعتيادية. وازدياد موجات الحر في أوروبا عموما هو نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري. وسجلت مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا أعلى درجات حرارة في تاريخها (41 مائوية)، حسبما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

ووصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مائوية في بعض المناطق السبت، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية التي لفتت إلى أن درجات الحرارة في 11 منطقة الجمعة تخطت الأرقام القياسية.

وقال ماتيو سوريل خبير المناخ في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية: "إنها موجة الحر الأبكر موسميا التي يتم تسجيلها في فرنسا" منذ 1947، معتبرًا أنها مؤشر على "التغير المناخي".