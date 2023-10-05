عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر فيضان بحيرة في الهند

بقلم: يورونيوز

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في شمال شرق الهند بعد أن فاضت بحيرة جليدية بسبب أمطار غزيرة ضربت المنطقة. ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

اعلان

قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد 82 جراء فيضانات وقعت في واد بولاية سيكيم في شمال شرق الهند إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، على ما أعلنت الحكومة المحلية.

وقال المسؤول الحكومي الكبير في الولاية فيجاي بوشان باتاك للصحافيين "انتشلت عشر جثث حتى الآن واعتبر 82 شخصا بينهم جنود في عداد المفقودين"، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن فقدان العشرات بينهم 23 جنديا على الأقل.

وتقع ولاية سيكيم الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال والصين. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

وقال متحدث باسم الدفاع على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن “عمليات البحث تجري في ظروف هطول أمطار متواصلة وتدفق سريع للمياه من نهر تيستا وجرف الطرق والجسور في العديد من الأماكن”.

تسببت عاصفة سحابية في هطول أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة على بحيرة لوناك الجليدية يوم الأربعاء، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة في وادي تيستا، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال جانجتوك، عاصمة ولاية سيكيم، بالقرب من الحدود مع الصين.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وكالة الأنباء ANI تدفق مياه الفيضانات فوق المناطق المبنية حيث انهارت عدة منازل ولحقت أضرار بقواعد عسكرية ومنشآت أخرى وغمرت المياه المركبات.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطل الرحلات الجوية، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين على أجزاء من ولاية سيكيم والولايات المجاورة.

وتعرضت مناطق جبلية أخرى في الهند، وكذلك أجزاء من باكستان ونيبال المجاورتين، لأمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى.

وفي العام الماضي، ألقت باكستان باللوم على تغير المناخ في حدوث فيضانات غير مسبوقة ناجمة عن الأمطار الموسمية التاريخية التي جرفت الطرق والمحاصيل والبنية التحتية والجسور، وقتلت ما لا يقل عن 1000 شخص.