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مباشر. الانتخابات التشريعية الفرنسية.. نسبة مشاركة مرتفعة وترقب للنتائج مساء اليوم

جوردان بارديلا وجون-لوك ميلنشون وغابرييل أتال
جوردان بارديلا وجون-لوك ميلنشون وغابرييل أتال Copyright يورونيوز
Copyright يورونيوز
بقلم:  AP
نشرت في آخر تحديث
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

مع بدء الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الفرنسية المبكرة، لا أحد متأكد مما إذا كانت حكومة يمينية ستصل إلى السلطة أو ما إذا كان سيكون هناك برلمان معلق.

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انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الحاسمة في فرنسا، مع تسجيل نسبة إقبال على التصويت هي الأعلى منذ عام 1981 بحلول منتصف نهار اليوم.

تُطرح علامات استفهام عديدة في هذه الانتخابات حول إمكانية فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي قد يؤدي إلى تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يفوز حزب جوردان بارديلا، تلميذ لوبان، وحلفاؤه بالأغلبية المطلقة، لكن يمكنهم حشد الدعم من الناخبين الوسطيين واليمينيين المنشقين.

ومع احتمال وجود برلمان معلق، فقد تنتظرنا أشهر من المشاحنات السياسية القاسية.

تابعوا تطورات الانتخابات التشريعية في فرنسا

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