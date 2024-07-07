بقلم: AP

مع بدء الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الفرنسية المبكرة، لا أحد متأكد مما إذا كانت حكومة يمينية ستصل إلى السلطة أو ما إذا كان سيكون هناك برلمان معلق.

اعلان

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الحاسمة في فرنسا، مع تسجيل نسبة إقبال على التصويت هي الأعلى منذ عام 1981 بحلول منتصف نهار اليوم.

تُطرح علامات استفهام عديدة في هذه الانتخابات حول إمكانية فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي قد يؤدي إلى تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يفوز حزب جوردان بارديلا، تلميذ لوبان، وحلفاؤه بالأغلبية المطلقة، لكن يمكنهم حشد الدعم من الناخبين الوسطيين واليمينيين المنشقين.

ومع احتمال وجود برلمان معلق، فقد تنتظرنا أشهر من المشاحنات السياسية القاسية.

تابعوا تطورات الانتخابات التشريعية في فرنسا