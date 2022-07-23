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الصحة

رصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال في أمريكا

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بقلم:  يورونيوز
لقاح جدري القرود خلال حملة التطعيم في مركز برايد في ويلتون مانورز، فلوريدا، في 12 يوليو 2022
لقاح جدري القرود خلال حملة التطعيم في مركز برايد في ويلتون مانورز، فلوريدا، في 12 يوليو 2022   -   حقوق النشر  JOE RAEDLE/AFP

قالت السلطات الصحية الأمريكية يوم الجمعة إنه تم لأول مرة رصد إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل. وقالت الوكالة إن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما.

ويسبب جدري القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض. وينتقل المرض بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

وتم حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة في أفريقيا.

المصادر الإضافية • رويترز