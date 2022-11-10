بروكسل تكشف عن مقترحاتٍ جديدة لتعزيز الأمن السيبراني الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي عن مقترحات جديدة تهدف إلى مساعدة جيوش دوله على التحرك بسرعة أكبر عند اندلاع صدام، وإلى تعزيز الأمن السيبراني لدى بلدانه الـ27، معتبراً أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو "دعوة للنهوض" من أجل تدعيم دفاعات التكتّل.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة ومحاربة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر في تصريحات أدلت بها للصحفيين اليوم الخميس: "أعتقد أنها دعوة لنا جميعاً من أجل الاستيقاظ، يجب أن نعزز قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وأيضاً عن قيمنا".

وتهدف المقترحات إلى تحديد الثغرات في البنية التحتية الأوروبية، مثل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات، وذلك لمعالجتها بحيث تصبح تلك البنى قادرة على التعامل مع المعدات العسكرية الثقيلة والكبيرة، وتضمن وصولاً آمناً لإمدادات الوقود إلى كافة أنحاء التكتّل.

كما تتضمّن المقترحات بنوداً تتعلق بتقليص الإجراءات الروتينية المتعلقة بتنقل القوات المسلحة بين دول التكتّل، وذلك من خلال تطوير نظام إدارة إلكتروني مشترك يعمل على اختصار الوقت الذي تستغرقه تلك القوات المسلحة لإتمام الإجراءات الحدودية.

ويشار إلى أن الوحدات العسكرية لجيوش دول الاتحاد الأوروبي، تواجهها في بعض الأحيان مدة انتظار تصل إلى خمسة أيام أو أكثر لعبور بعض الحدود داخل التكتّل.

وأمّا بالنسبة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنشآت الحساسة والحيوية، فثمة مقترح يطالب الاتحاد الأوروبي تكثيف التعاون السيبراني بشقيه المدني والعسكري، ورفع مستوى التعاون بين خبراء الدفاع على المستويين المحلي والأوروبي، كما يطالبُ المقترح بتعزيز معايير الأمن السيبراني وتوفير التمويل المشترك لمساعدة بلدان التكتل على الاستثمار في مجال تعزيز القدرات السيبرانية.