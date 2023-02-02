 98 مليون حالة.. هل ستتفوّق الصين على أمريكا من حيث عدد الإصابات بكوفيدـ19؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الصين سجلت 98 مليون إصابة على الأقل بفيروس كورونا، بعد تلقيها المزيد من الإحصاءات الكاملة حول مدى تفشي الوباء في البلاد. وبالمعدل الحالي، من المتوقع أن تصبح الصين البلد الأكثر تضررا بالوباء، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 100 مليون حالة حتى الآن.

وفي تقريرها الأسبوعي عن الأوبئة، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم شهد 20 مليون حالة في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأربعة الماضية (من 2 إلى 29 يناير 2023) بانخفاض نسبته 87٪، في حين ارتفعت الوفيات بنسبة 65٪ لتصل إلى 114 ألف حالة.

وأبلغت المنظمة عن وجود 11 مليون حالة في الصين (85٪ أقل من 28 يومًا في السنوات السابقة)، تليها الولايات المتحدة بـ1.5 مليون بزيادة قدرت بـ31٪ واليابان بنسبة 46٪.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الوباء، أصيب ما لا يقل عن 753 مليون شخص في كل أنحاء العالم بفيروس كورونا، وهو ما يشكل حوالي 10٪ من سكان العالم، فيما بلغت الوفيات إلى 6.8 مليون شخص. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تحاول تحديد عدد الإصابات والوفيات الفعلية، لأن الأرقام على أرض الواقع قد تكون أعلى من ذلك بكثير.