دراسة: مستويات السكر في الدم مرتبطة بأمراض القلب

أظهرت دراسة حديثة نشرت في بريطانيا، ان ارتفاع مستوى السكر في الدم بدرجة خفيفة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت الدراسة التي نشرتها كلية لندن للصحة، والتي اعتمدت على رصد سجلات 420 ألف شخص مسجلين في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وخاصة الهيموجلوبين السكري والمعروف أيضًا باسم hbA1c. وهي كمية السكر التي تلتصق بالهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء.

اعلان

ويقول الدكتور كريستوفر رنتش، مؤلف الدراسة: "هناك مستويات مختلفة من السكر في الدم. يختلف الجلوكوز بحسب ما تتناوله خلال اليوم، على سبيل المثال عندما تتناول حلويات أو مشروبات غازية. أما الهيموجلوبين السكري فيعتمد على نسبة السكر الملتصقة بخلايا الدم الحمراء خلال مدة زمنية أطول."

ويضيف رنتش:"ما وجدناه هو أن خطر الإصابة بأمراض القلب كان موجودًا بين أولئك الذين لديهم مستويات عالية جدًا من السكر في الدم ولكننا وجدنا أيضًا أن هذه المخاطر موجودة لدى الرجال والنساء الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات السكر في الدم أي أقل من عتبة مرض السكري ".

النتائج أسوأ بكثير بالنسبة للنساء

ولخصت الدراسة إن الرجال الذين يعانون من ارتفاع طفيف في السكر (مرحلة ما قبل السكري) هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بحوالي 30٪ من الرجال بنسب سكر طبيعية.

وكانت النتائج أسوأ بكثير بالنسبة للنساء. أظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي يعانون من ارتفاع طفيف في السكر كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بحوالى 50 ٪.

جدير بالذكر أن هناك حوالي 529 مليون شخص يعانون من مرض السكري حاليا. ويتوقع الأطباء أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 1.3 مليار شخص بحلول عام 2050.