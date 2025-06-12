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تعمل خدمات الطوارئ خارج منزل في باليمينا، أيرلندا الشمالية، بينما يحتج الناس على اعتداء جنسي مزعوم في بلدة كو أنتريم، الثلاثاء 10 يونيو 2025.
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فيديو. إيرلندا الشمالية: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للهجرة

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اشتبك متظاهرون مع الشرطة في بلدة باليمينا ليلة الثلاثاء، حيث أقدموا على رمي الحجارة والزجاجات والألعاب النارية، وأضرموا النار في مركبات، في إطار موجة ثانية من الاضطرابات التي تشهدها أيرلندا الشمالية وتأتي ضمن احتجاجات مناهضة للهجرة.

اندلعت اضطرابات شارك فيها مئات الأشخاص، إثر مسيرة سلمية نُظمت يوم الاثنين لدعم أسرة ضحية اعتداء جنسي. وشهد المساء ذاته أعمال عنف شملت إضرام النار في عدة منازل، وأسفرت عن إصابة 15 شرطيًا، بحسب ما أفادت الشرطة.

ويوم الثلاثاء، استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه وهروات بلاستيكية للسيطرة على حشود المحتجين.

ووجهت تهمتان إلى فتى وفتاة يبلغان من العمر 14 عامًا بالضلوع في محاولة الاعتداء الجنسي، وقد مثل كلاهما أمام المحكمة برفقة مترجم روماني.

من جانبه، أدان نائب رئيس الشرطة رايان هندرسون ما وصفه بـ"الفوضى ذات الدوافع العنصرية"، ودعا الجمهور إلى رفض أي محاولة لتبرير العنف.

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