فيديو. إيرلندا الشمالية: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للهجرة

اندلعت اضطرابات شارك فيها مئات الأشخاص، إثر مسيرة سلمية نُظمت يوم الاثنين لدعم أسرة ضحية اعتداء جنسي. وشهد المساء ذاته أعمال عنف شملت إضرام النار في عدة منازل، وأسفرت عن إصابة 15 شرطيًا، بحسب ما أفادت الشرطة.

ويوم الثلاثاء، استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه وهروات بلاستيكية للسيطرة على حشود المحتجين.

ووجهت تهمتان إلى فتى وفتاة يبلغان من العمر 14 عامًا بالضلوع في محاولة الاعتداء الجنسي، وقد مثل كلاهما أمام المحكمة برفقة مترجم روماني.

من جانبه، أدان نائب رئيس الشرطة رايان هندرسون ما وصفه بـ"الفوضى ذات الدوافع العنصرية"، ودعا الجمهور إلى رفض أي محاولة لتبرير العنف.