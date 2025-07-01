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مروحية ترش الماء لإخماد حريق في سفيريهيسار بالقرب من إزمير، تركيا
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فيديو. تركيا تكافح حرائق الغابات في ظل موجة حر تجتاح أوروبا

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تأتي هذه الكارثة بالتزامن مع قبة حرارية خانقة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، وتؤثر بشكل مباشر على دول مثل فرنسا، إسبانيا، والبرتغال.

في ظل موجة حر شديدة ورياح عاتية، أجبرت حرائق الغابات أكثر من 50,000 شخص على إخلاء 41 منطقة في مختلف أنحاء تركيا، من بينها سكاريا، بيلجيك، مانيسا، إزمير، وهاتاي.

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أسفرت الحرائق عن تضرر أكثر من 200 منزل وعدد من المنشآت التجارية، كما أدت إلى نفوق عشرات رؤوس المواشي.

تأتي هذه الكارثة بالتزامن مع قبة حرارية خانقة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، وتؤثر بشكل مباشر على دول مثل فرنسا، إسبانيا، والبرتغال.

وفي تحذير لافت، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "الحرارة الشديدة لم تعد ظاهرة نادرة، بل أصبحت الوضع الطبيعي الجديد".

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