فيديو. فيضانات مفاجئة تُخلف دمارًا في سوتشافا شمال رومانيا: 2500 متأثراً و3 وفيات

تضررت بلدة بروشتيني وقرية نياغرا بشكل كبير، حيث دُمّر عدد من المنازل، ودُفنت السيارات في الطين، وتعرضت شبكات الكهرباء للتدمير.

ويعمل رجال الإطفاء والمتطوعون وفرق التدخل من ثماني مقاطعات على إزالة الحطام وإعادة فتح الطرق واستعادة الوصول إلى المجتمعات المعزولة.

وأكدت السلطات الحاجة العاجلة للمياه الصالحة للشرب والمولدات الكهربائية والوقود والأدوات الأساسية.

وأجلت طائرات الهليكوبتر التابعة لـ SMURD 120 شخصًا، بينما تم إنقاذ 85 آخرين عبر البر. وتعهد المسؤولون بتقديم الدعم اللازم، ودعوا إلى تحسين آليات الحماية من الكوارث الطبيعية في المستقبل.