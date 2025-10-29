فيديو. غارات إسرائيلية على غزة وسط اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

جاءت الهجمات وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بخرق وقف إطلاق النار، مما بدد الآمال في إمكانية أن تصمد الهدنة الهشة.

أفادت فرق الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط ما لا يقل عن 100 قتيل في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ 12 الماضية، بينهم 35 طفلا، وذلك بحسب أرقام نقلتها قناة "الجزيرة". وأظهرت لقطات من الموقع عائلات وهي تبحث بين الأنقاض، فيما سحبت فرق الإنقاذ ناجين من تحت الركام. وجاء هذا القصف عقب أوامر أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ ردّ عسكري "قوي" على ما وصفته إسرائيل بهجوم شنته حماس على قواتها في جنوب قطاع غزة.

كما اتهمت الدولة العبرية الحركة بخرق وقف إطلاق النار عبر تسليم بعض من رفات عوفيلا تزارفاتي وهو رهينة كان الجيش الإسرائيلي قد استعاده أواخر 2023 بحسب الفحوص التي أجراها الطب الشرعي. وقال مكتب نتنياهو إن هذا الاكتشاف أدى إلى تصعيد فوري في الغارات الجوية. وتثير أعمال العنف الأخيرة مخاوف من انهيار خطة السلام التي علّقت حربا دموية مستمرة منذ أكثر من عامين، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة.