Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يتفقد فلسطينيون ركام منزل عائلة أبو دلال.
No Comment

فيديو. غارات إسرائيلية على غزة وسط اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

آخر تحديث:

تجمّع السكان صباح الأربعاء حول أنقاض منازل مدمّرة في مخيم النصيرات للاجئين، عقب سلسلة غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

جاءت الهجمات وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بخرق وقف إطلاق النار، مما بدد الآمال في إمكانية أن تصمد الهدنة الهشة.

اعلان
اعلان

أفادت فرق الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط ما لا يقل عن 100 قتيل في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ 12 الماضية، بينهم 35 طفلا، وذلك بحسب أرقام نقلتها قناة "الجزيرة". وأظهرت لقطات من الموقع عائلات وهي تبحث بين الأنقاض، فيما سحبت فرق الإنقاذ ناجين من تحت الركام. وجاء هذا القصف عقب أوامر أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ ردّ عسكري "قوي" على ما وصفته إسرائيل بهجوم شنته حماس على قواتها في جنوب قطاع غزة.

كما اتهمت الدولة العبرية الحركة بخرق وقف إطلاق النار عبر تسليم بعض من رفات عوفيلا تزارفاتي وهو رهينة كان الجيش الإسرائيلي قد استعاده أواخر 2023 بحسب الفحوص التي أجراها الطب الشرعي. وقال مكتب نتنياهو إن هذا الاكتشاف أدى إلى تصعيد فوري في الغارات الجوية. وتثير أعمال العنف الأخيرة مخاوف من انهيار خطة السلام التي علّقت حربا دموية مستمرة منذ أكثر من عامين، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان