فيديو. 20 ألف دمية دب في واشنطن تسلّط الضوء على مأساة الأطفال الأوكرانيين المختطفين

عرض دمى لتجسيد مأساة الأطفال الأوكرانيين المرحَّلين

في فعالية نظمتها منظمتا "رازوم من أجل أوكرانيا" و"الائتلاف الأمريكي من أجل أوكرانيا"، عُرض على "ناشيونال مول" قرب مبنى الكابيتول سياج عُلِّقت عليه 20.000 دمية دب محشوة، تجسّد الأطفال الأوكرانيين الذين رُحّلوا أو نُقلوا قسرا إلى روسيا منذ غزو عام 2022.

تسلط هذه التركيبة الفنية الضوء على حجم المشكلة، إذ تقدّر السلطات الأوكرانية، استنادا إلى أرقام صادقت عليها الأمم المتحدة، عدد القاصرين المتضررين بأكثر من 19.000 طفل، وتدعو إلى تحرك دولي أشد حزما، بما في ذلك فرض عقوبات وبذل مزيد من الجهود لضمان إعادتهم.

وحضر الفعالية عدد من المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، مشددين على راهنيتها فيما تستمر الحرب في ضرب المدنيين، ولا سيما الأطفال الذين فُصلوا عن عائلاتهم في المناطق المحتلة.

وقال المتحدثون إن هذا العمل يجسد الكلفة البشرية للنزاع، في وقت يتعرض فيه بعض الأطفال لسياسات استيعاب قسرية. ويؤكد مسؤولون أوكرانيون أن أكثر من 2.100 طفل أُعيدوا منذ عام 2023 في إطار مبادرة وطنية يقودها أمين المظالم دميترو لوبينيتس.

ويحذر ناشطون من أن عددا كبيرا من الأطفال ما زالوا في روسيا أو في الأراضي المحتلة، ويواجهون عقبات قانونية ولوجستية تعرقل عودتهم. ودعا عضوا الكونغرس الأمريكي بول تونكو وجيمي راسكين إلى فرض عقوبات أشد على المتورطين، بينما أكد دبلوماسيون أن المعرض يذكّر بأن القضية ما زالت قائمة رغم جهود الوساطة، بما فيها عمليات التبادل التي سهّلتها قطر، والرقابة المستمرة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.