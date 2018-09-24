"الصحة العقلية" مادة جديدة تضاف إلى المناهج الدراسية في نيويورك الأمريكية

تقطع الولايات المتحدة أميالاً جديدة في مشوار تطوير التعليم ونظام التربية، حيث تبدأ نيويورك إدخال مادة جديدة في مناهجها لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية هي مادة الصحة العقلية.

وأضافت الولاية في تموز/ يوليو الماضي فقرة جديدة على قانونها التعليمي تلزم فيها تدريس الصحة العقلية كجزء من نظام التعليم الصحي في المدارس، وبهذا تكون نيويورك أول ولاية تتخذ هذه الخطوة.

ويأمل الخبراء أن يساعد هذا بتحسين النظرة إلى موضوع العلاج العقلي والتخفيف من وطأة الوصمة التي تلحق بالمرضى ومتلقيي العلاج وإزالة العثرة من طريق الناس لتشجيعهم على طلب المساعدة لمواجهة المشاكل التي تعترض حياتهم.