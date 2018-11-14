الولع بنجوم بوليوود يكلف ابن عم ملك البحرين 33 مليون دولار

تنظر محكمة بريطانية عليا في قضية رفعها رجل أعمال مصري ضد أحد أفراد العائلة الملكية البحرينية، بسبب تخلفه عن دفع مبلغ 35 مليون دولار، قيمة صفقة أبرمها مع رجل الأعمال لقاء جمعه بـ 26 من نجومه المفضلين من السينما الهندية (بوليوود).
صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن أحمد عادل عبد الله الأحمد أنه أبرم الصفقة شفهيا في عام 2015 مع حمد عيسى آل خليفة، ابن عم ملك البحرين الحالي وابن أخ نائب رئيس الحكومة، يدفع الأخير بموجبها مبلغ 1.5 مليون دولار مقابل كل لقاء مع نجم بولوودي، بالإضافة إلى نصف مليون دولار تدفع عن كل ثالث لقاء.
ولكنه انسحب بعد أن دفع 3 ملايين دولار فقط، ويقاضيه الأحمد بقيمة العقد بالإضافة لمبلغ 20.9 مليون دولار لقاء أضرار مادية تعرض لها جراء إخلاله بالعقد.
من جهته نفى حمد آل خليفة أية صفقات تتعلق بدفعه نقود مقابل لقائه نجوم بوليوود، وقال أنه كان متحمسا للفكرة ولكنه توقع دفع مبلغ مالي يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار فقط على لقاء كل مقابلة خاصة تقام في فندق خمس نجوم في مومباي تجمعه بنجمه المفضل.
وذكر ملف القضية أن الصفقة حددت مدة اللقاء الذي كان ينوي الخليفة دفع 1.5 مليون دولار من أجله ب 15 دقيقة فقط. أي أنه كان ينوي دفع 100 ألف دولار ثمنا للدقيقة الواحدة.
ونقلت الغارديان عن الأحمد قوله أن الخليفة كان يأمل لقاء الممثل الهندي شاه روخ خان، المعروف باسم "ملك بوليوود" ومجموعة أخرى من النجوم منهم أديتيا روي كابور وسلمان خان ورانفير سينغ.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء الخليفة يوم الخميس لتقديم أدلة إلى المحكمة العليا وشرح دوافعه الثمينة لمقابلة نجوم بوليوود.
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