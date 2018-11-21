السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بحق فلسطينييْن بتهمة بيع أراض لإسرائيليين

قضت محكمة فلسطينية بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على فلسطينييْن اثنين اتّهما ببيع أراض لإسرائيليين قرب قليقيلية بالضفة الغربية بحسل ما ذكره مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى على موقعه على الانترنت.

وكانت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية قد قضت عام 2010 بأن بيع أراض لإسرائيل هو جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة إلى الإعدام على اعتبار أن الإقدام على هذا الفعل هو بمثابة تهديد للمشروع الوطني الساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

لكن عقوبة الإعدام التي قد تُفرض في مثل هذه الحالات تستدعي موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو ما لم يحدث حتى الساعة في أية قضية مماثلة.

وتأتي العقوبة الأخيرة بمثابة ترسيخ لمبدأ قضائي قائم على أن بيع أو محاولة بيع أراض فلسطينية لدولة أجنبية هو جريمة خطيرة.