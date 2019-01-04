السودان: احتجاجات في أم درمان عقب صلاة الجمعة

قال شاهد لرويترز إن عشرات من المحتجين رددوا شعارات مناوئة للحكومة بعد خروجهم من مسجد كبير عقب صلاة الجمعة في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم.

وكان الاحتجاج صغيرا على نحو ملحوظ بالمقارنة بمظاهرات أخرى شهدها السودان في الأسابيع القليلة الماضية. وتفجرت المظاهرات احتجاجا على زيادات في الأسعار ونقص في السيولة والوقود عقب شهور من الظروف الاقتصادية المتردية.

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وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع أمس الخميس لتفريق محتجين حاولوا تسليم مذكرة مناهضة للحكومة في المقر المحلي للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير في بورسودان، وفق ما قاله شهود عيان.

وشارك أكثر من 200 شخص في المظاهرة التي اندلعت قبل أن يصل المحتجون إلى المبنى.

وأفاد شهود بأن قوات الأمن تصدت للمتظاهرين وفرقتهم باستخدام الذخيرة الحية وكذلك الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. كما اعتقلت بعض المحتجين وشخصيات معارضة.