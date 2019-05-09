ديناصور بجناحين كالخفاش أحدث تحولا مثيرا في عملية تطور الطيور

قال علماء إن أحفورة (نقشاً) عثر عليها في شمال شرق الصين لديناصور من ذوات الريش، وحجمه أكبر قليلا من طائر القيق الأزرق، وذي أجنحة، مثل الخفافيش، تمثل تحولا ملحوظاً في تطور الطيران وظهور الطيور.

وعاش الديناصور المسمى علمياً "أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم" قبل 163 مليون سنة خلال العصر الجوراسي، وكان يطير بواسطة جناحين من الجلد مدعومين بعظم رسغ طويل ومختلفين كثيرا عن الأجنحة ذات الريش المميز للطيور.

وكانت هناك فترة مماثلة من محاولات الطيران بين الديناصورات قبل أن تتطور أنواع صغيرة منها من ذوات الريش لتصبح أول طيور قبل حوالي 150 مليون سنة.

وعلى عكس الطيور، كان للديناصور أمبوبتيركس جناحان غشائيان مثل الديناصور الطائر الذي ظهر قبل قرابة 230 مليون سنة ومثل الخفافيش التي ظهرت قبل حوالي 50 مليون سنة.

وكان نقش الديناصور أمبوبتيركس، التي عثر عليه مزارع محلي في مقاطعة لياونينغ، في حالة جيدة إذ يزخر بتفاصيل نسيج ناعم مثل أغشية الجناحين والريش الشائك حول الجسم ومكونات المعدة ومنها طعامه الأخير وحصوات.

ولم يكن لديه الريش الطويل والقوي المميز للطيور.

إعادة تصميم غرافيكي لشكل الديناصور المكتشف Min Wang/Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology/Chinese Academy of Sciences

وأمبوبتيركس هو ثاني ديناصور معروف له جناحان غشائيان بعد الديناصور (يي تشي)، الذي عاش قبل مليوني إلى ثلاثة ملايين سنة لاحقا. وعثر على أحفورة الديناصور (يي تشي) التي أعلن عنها عام 2015، على بعد 80 كيلومترا.

وقال مين وانغ عالم الأحفوريات بمعهد علم الأحفوريات الفقارية بالأكاديمية الصينية للعلوم "اكتشاف الديناصورين أمبوبتيركس ويي يغير كليا وجهة نظرنا بشأن أصل تحليق الطيور".

وأضاف وانغ "كنا نعتقد لفترة طويلة أن الأجنحة ذات الريش هي الأداة الوحيدة للطيران" في تطور الطيور.

وتابع "غير أن هذين الاكتشافين الجديدين يظهران جليا أن الأجنحة الغشائية التي ظهرت في بعض الديناصورات ترتبط بصورة وثيقة بالطيور".

وقال وانغ إن من المؤكد أن الديناصور أمبوبتيركس الذي كان يبلغ طوله 32 سنتيمترا ووزنه 306 جرامات، كان لديه القدرة على التحليق من أعلى إلى أسفل لكن من الصعب معرفة ما إذا كان قد استطاع الطيران من أسفل إلى أعلى.

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