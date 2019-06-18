إذا كنت من عشاق شرب الشاي المثلج فعليك بقراءة هذا البحث

يعتبر الشاي أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، وفي أمريكا وحدها يتم استهلاك أكثر من 84 مليار حصة من الشاي في عام 2018 فقط.

ووفقًا لاستطلاع أجراه مجلس الشاي بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن حوالي 80٪ من الأمريكيين يفضلون تناول الشاي المثلج المعروف باسم "آيس تي" على الشاي الساخن.

لكن هل للشاي المثلج نفس الفوائد التي يمنحها الشاي العادي؟ تم ربط الشاي سواء كان ساخنًا أو باردًا أو أسود أو أخضر بفوائد صحية لا حصر لها.

فإن كنت ممن يشرب الشاي على فترات متقطعة أو يدمن شرب القهوة فلعلك ستغير ذوقك وتتحول إلى اعتماد شرب الشاي في نظامك الغذائي بعد التعرف على بعض الفوائد التي يمنحها الشاي للجسم في هذا البحث.

صحة القلب

أظهرت الدراسات أن شرب الشاي يساهم في بشكل إيجابي في صحة القلب والأوعية الدموية، فقد تم ربطه بانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين. أظهرت دراسات أخرى أن الشاي قد يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد على التحكم في تخثر الدم، بالإضافة إلى تحسين مستويات الكوليسترول.

مضادات الأكسدة والوقاية من السرطان

تشير العديد من الأبحاث المنشورة إلى الدور الذي تلعبه مضادات الأكسدة الموجودة في مركبات الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

ووجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي يشربن كوبين أو أكثر من الشاي الأخضر أو الأسود يوميًا كان لديهن خطر الإصابة بسرطان المبيض منخفض بنسبة 46 بالمائة مقارنةً مع الأشخاص الذين لا يتناولون الشاي. تظهر الأبحاث أيضًا أن الشاي يعزز جهاز المناعة.

دوره كمنشط

معروف عن الشاي احتوائه على مواد منبهة، وهي التينين والكافيين، أثبت الدراسات أن هذه المركبات تؤثر بشكل مباشر على مناطق المخ المسؤولة عن الانتباه والقدرة على حل المشكلات المعقدة. ومن المحتمل أن يؤدي شرب الشاي إلى تحسين نشاط الدماغ والمزاج.

حماية البشرة

شرب الشاي الأخضر يعمل على وقاية البشرة من العوامل الخارجية، كالأشعة فوق البنفسجية المضرة بالبشرة، بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، وفي تجربة قام فيها باحثون باختيار نساء بشكل عشوائي لشرب الشاي الأخضر، لاحظوا تحسنًا في مرونة الجلد ونعومته، بفضل تعزيز الشاي لتدفق الدم وتوصيل الأكسجين لبشرة.

حرق الدهون وفقدان الوزن

ولعل هذه إحدى أكثر الخصائص التي يعرفها مستهلكو الشاي خاصة الذين يسعون لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، فقد أثبتت دراسات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي يحصلون على محيط منخفض للخصر ومؤشر كتلة الجسم جيد.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالخرف

وفق دراسة قام بها باحثون في اليابان عام 2006، فإن شرب الشاي الأخضر يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالتقدم في السن.

إذا بعد كل هذا لعلك ستغير رأيك حول الشاي وتعتمده في نظامك الغذائي وسواء كان الشاي الأخضر أو الأسود، او الساخن أوالمثلج في فصل الصيف، فإنك ستحصل على الفوائد المذكروة سابقا.

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