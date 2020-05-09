الاتحاد الاوروبي يدعو إلى رصّ صفوفه للخروج أقوى من أزمة كورونا

دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث، إلى التضامن للخروج "أقوى" من أزمة فيروس كورونا المستجد في شريط فيديو نشر السبت على تويتر لمناسبة يوم أوروبا.

وهذه مبادرة غير مسبوقة في حين أن الاحتفالات بهذا اليوم محدودة بسبب إجراءات العزل الصحية، ويظهر الشريط ومدته تقل عن ست دقائق، جميع القادة موجهين رسالة كلها تفاؤل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد في يوليو-تموز: "هدفنا هو أن تخرج أوروبا أقوى من فيروس كورونا وأزمة كوفيد-19".

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. "التجرؤ على تجديد الابتكار والاتحاد والتأمل والعمل من أجل المستقبل. هذه هي الروح الأوروبية التي ما زلنا بحاجة إليها اليوم".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي "الحكومات والمؤسسات إلى التحلي بالشجاعة والطموح". وأكد "أنه السبيل الوحيد لاستعادة ثقة مواطنينا".

وفي بيان نشر الخميس أقرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أورسولا فان دير لاين بأن التضامن الأوروبي "خضع لامتحان منذ بداية الأزمة". وأضافت "ثم بدأنا نتشارك ونساعد بعضنا البعض: إنه تضامن فعلي. وعلى هذا التضامن أن يستمر".

وفي الذكرى السبعين لإعلان روبرت شومان، ويعتبر ما أطلقه في الـ 9 مايو-أيار 1950 النص المؤسس للاتحاد الاوروبي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى "مواصلة، في مجال الصحة العامة، مبدأ أوروبا التي تحمي عبر تكثيف التضامن في خدمة أوروبا تتحرك بشكل أسرع وتكون أكثر تضامنا".

وقال في بيان وقعته أيضا وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية آميلي دو مونشالين "علينا أن نضمن أن الوكالة الأوروبية لمراقبة الأمراض ستتمكن من التنبيه عند أول إشارة خطر وتشكيل المخزون الإستراتيجي للإمدادات من المنتجات والمعدات الصحية، وأن نضافر جهودنا في مجال الأبحاث وتعزيز الروابط بين خدماتنا الطبية".

ولا يزال ينظم الرد الأوروبي على الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 وتدابير العزل المتخذة لاحتواء الفيروس. وكلفت فان دير لاين تقديم خطة انعاش قبل نهاية الشهر الحالي.

وعادة تفتح لمناسبة يوم أوروبا في التاسع من مايو-أيار، المؤسسات الأوروبية أمام الجمهور.