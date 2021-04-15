فرنسا تصبح 3 دولة أوروبية تسجل 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

تجاوزت فرنسا هذا الخميس حاجز الـ 100 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 بعد أن سجلت البلاد 297 حالة وفاة الأربعاء ليصل العدد الإجمالي إلى 99777، وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقد ما معدله 293 شخصا حياتهم يوميا بسبب الفيروس.

ستصبح فرنسا ثالث دولة في أوروبا تسجل هذا الرقم بعد المملكة المتحدة وإيطاليا ثم روسيا في حين تظل الولايات المتحدة على رأس الدول من حيث تسجيل أعلى عدد من الوفيات في العالم حيث قضى أكثر من 564000 شخص بسبب الوباء، تليها البرازيل والمكسيك والهند.

سجلت فرنسا رسميا أول حالة وفاة بكوفيد-19 في أوروبا في الـ 14 فبراير-شباط 2020، عندما توفي سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما في المستشفى بعد قضائه ثلاثة أسابيع في العناية المركزة. وبعد اثني عشر يوما، تم الإعلان عن وفاة أول مواطن فرنسي، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاما. ومع حلول نهاية الربيع، ورغم الإغلاق الصارم المفروض في منتصف مارس-آذار، سجلت البلاد ما يقرب من 30 ألف حالة وفاة.

الموجة الثانية أثبتت أنها أكثر فتكا في فرنسا وتضاعفت في وقت سابق من هذا العام بظهور المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال. منذ أكتوبر-تشرين الأول، نُسبت أكثر من 65 ألف حالة وفاة إلى الفيروس.

دفعت الزيادة الكبيرة في الحالات المنسوبة إلى المتغير البريطاني الرئيس إيمانويل ماكرون للإعلان عن إغلاق جديد نهاية مارس-آذار، إذ تم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد وتقييد السفر بين المناطق وبدء حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد عند السابعة مساء.

بعد عشرة أيام من الإغلاق الثالث، وصلت الحالات الجديدة إلى أكثر من 43500 حالة يوم الأربعاء وتحتل البلاد المركز الرابع لأعلى معدل وفيات خلال 14 يوما على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية مع ما يقرب من 802 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

أكد المتحدث باسم الحكومة غابرييل عطال للصحفيين الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن "الموجة الثالثة للأسف ليست وراءنا بعد"، مضيفا "بالرغم من أن بعض الإشارات مشجعة وتظهر أن إجراءات الكبح تعمل، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه رؤية الفعالية الكاملة لهذه الإجراءات على مستوى الوطن. وأضيف أن ذروة الاستشفاء لم يتم الوصول إليها بعد. لا يزال من الصعب للغاية أمامنا أيام في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ".

تم نقل أكثر من 13600 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 في جميع أنحاء فرنسا في الأسبوع الماضي، بما في ذلك أكثر من 3000 بوحدات العناية المركزة.

تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب استجابتها للوباء، وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية لأنها أخرت تنفيذ الإغلاق ضد المشورة العلمية ولأن الدول المجاورة كانت تشدد الخناق في الداخل. كان النشر البطيء لحملة التلقيح أيضًا نقطة خلاف، فقد أطلقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التطعيم المنسق في 27 ديسمبر-كانون الأول، لكن وتيرة التطعيم في فرنسا كانت أكثر هدوءًا في الأسابيع القليلة الأولى من أقرب جيرانها.

تم إعطاء 433 جرعة فقط بحلول الأول من يناير-كانون الثاني في فرنسا مقارنة بأكثر من 188000 جرعة في ألمانيا. ومنذ ذلك الحين، استوعبت البلاد أكثر من 11.6 مليون جرعة أولى، أي ما مجموعه حوالي 16.9 في المائة فقط من سكانها على قدم المساواة مع بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتم الآن تحصين أكثر من 4.1 مليون شخص بشكل كامل وتم فتح التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع ومع ذلك، يثق أكثر من ثلث الفرنسيين في أن الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب ضد كوفيد-19، وفقًا لاستطلاع أجرته إيفوب في 6 أبريل-نيسان.