عقوبات جديدة تطال عشرات المسؤولين البيلاروسيين من قِبل لندن وواشنطن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروسيين في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين ومع بريطانيا وكندا وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان إن هذه التدابير التي تستهدف خصوصا مستشارين قريبين من لوكاشنكو ومسؤولين كبارا في وزارتي الداخلية والاعلام وكذلك في النظام القضائي وأجهزة الاستخبارات، هي رد على اعتراض الطائرة نهاية أيار/مايو بهدف اعتقال المعارض وعلى "استمرار القمع في بيلاروس" وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن "هذه العقوبات المنسقة تثبت عزما شديدا عبر الأطلسي على دعم التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروس".

وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية أي أصول يملكها 16 شخصا وخمسة كيانات، ما يعني الحؤول دون وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي.

وتستهدف هذه الإجراءات خصوصا المتحدثة باِسم لوكاشنكو ناتاليا ميكالاونا ورئيسة الغرفة العليا في برلمان بيلاروس ناتاليا ايفانونا كاشانافا ورئيس الاستخبارات ايفان تسيرتيل.

من جهتها، حظرت الخارجية الأمريكية دخول 46 مسؤولا بيلاروسيا للأراضي الأميركية، ما يرفع إلى 155 عدد الاشخاص الذين حرموا الحصول على تأشيرة أمريكية على خلفية الأزمة في بيلاروس.

كذلك، أعلنت بريطانيا الإثنين فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو وعلى شركة تصدر منتجات نفطية، وذلك ردا على اعتراض طائرة لشركة "راين اير" في أيار/مايو كان يستقلها معارض تم اعتقاله.

وهذه العقوبات التي أُعلنت بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا تستهدف سبعة اشخاص وكيانا، إضافة الى إجراءات مرتبطة بانتهاك حقوق الانسان تستهدف أربعة اشخاص وكيانا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان، موضحة أنها "تعد تدابير إضافية تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد البيلاروسي".