عشرة أرقام قياسية سُجلت في 2022.. تعرف عليها

من الارتفاع الكبير في الأسعار والتدفق الكبير للاجئين على خلفية الحرب الأوكرانية-الروسية إلى الحرائق الواسعة مروراً بعهد الملكة إليزابيث الثانية.. العام 2022 في عشرة أرقام قياسية.

اشتعال الأسعار

تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في الـ 24 شباط/فبراير بارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة، والأغذية. فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في آذار/مارس مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوروبي.

وانعكس ذلك ارتفاعاً في معدل التضخم طوال السنة مع 10.6 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر على مدار سنة في منطقة اليورو وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في 1997.

غلاء الأسعار بسبب الحرب Frank Augstein/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

تدفق اللاجئين

أدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق لللاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار/مايو أن أكثر من ستة ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد ثمانية ملايين. وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة المائة مليون شخص.

تدفق اللاجئين Sergei Grits/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

موجات حر وحرائق

سجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ. فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حراً فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر غير مسبوق. على صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية المصدر مستويات قياسية.

حرائق Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

وابل من الصواريخ

رداً على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر عدداً قياسياً من الصواريخ في بحر اليابان من بينها 23 صاروخاً في غضون 24 ساعة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

كوريا الشمالية-إطلاق صاروخي 朝鮮通信社/AP

عهد وجنازة خارجان عن المألوف

امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عاماً أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا. وكانت حياة هذه الملكة، التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر عن 96 عاماً، خارجة عن المألوف وكذلك جنازتها في لندن. فقد أتت جموع قدر عددها بحوالى 250 ألف شخص ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع أمام جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية في مشهد غير مسبوق.

إيلون ماسك: مليارات وفوضى

إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مع ثروة تقدرها مجلة فوربز بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022، عرف في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة تويتر التي اشتراها في نهاية المطاف في تشرين الأول/أكتوبر بسعر 44 مليار دولار وتدابير قاسية إذ صرف نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي شهدت أيضا سلسلة من الاستقالات.

إيلون ماسك Patrick Pleul/(c) dpa-Zentralbild POOL

مزاد علني قياسي

بيعت مجموعة الأعمال الفنية التي يملكها بول آلن أحد مؤسسي مايكروسوفت بمزاد علني في تشرين الثاني/نوفمبر بمبلغ إجمالي قياسي بلغ 1.62 مليار دولار مع لوحات لفنانين من أمثال جورج سورا وبول سيزان وفينسنت فان غوخ وغوستاف كليمت. وفي مؤشر آخر إلى حيوية السوق الفنية أصبحت لوحة بورتريه لمارلين مونرو بريشة أندي وارهول في أيار/مايو أغلى قطعة فنية منجزة في القرن العشرين إذ بيعت بسعر 195 مليون دولار.

لوحة من مجموعة بول ألن AP/AP

على عرش كرة المضرب

بفوزه ببطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة لكرة المضرب للمرة الرابعة عشرة، حسّن الإسباني رافائيل نادال رقمه القياسي في عدد الألقاب، التي حققها الرجال في دورات رئيسية مع حصده 22 بطولة غران سلام متقدماً على الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الـ 21 لقباً، والسويسري روجيه فيدرر ذي الـ 20 لقبا، والذي اعتزل اللعب في أيلول/سبتمبر . أما اللاعبة الأمريكية سيرينا وليامز ، التي اعتزلت في أيلول/سبتمبر أيضاً، فقد حققت 23 لقباً من دورات غران سلام.

تايلور سويفت

أثار صدور الألبوم العاشر للمغنية الأميركية تايلور سويفت "ميدنايتس" خلال تشرين الأول/أكتوبر أعطالا في منصة البث التدفقي "سبوتيفاي"، وحطم الرقم القياسي لأكثر البوم "يتم الاستماع إليه في يوم واحد". ونالت المغنية الأميركية أيضا لقب "أكثر مشاهير العالم تلويثا في السنة" بسبب رحلاتها الجوية الكثيرة في طائرة خاصة على ما ذكرت وكالة "يارد" للتسويق.

تايلور سويفت Jordan Strauss/Invision

ثمانية مليارات عدد سكان العالم

تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على ما أفادت الأمم المتحدة التي اعتبرت انه "نمو غير مسبوق" في حين كان العدد 2.5 مليار نسمة في 1950.