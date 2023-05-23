قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع على تلغرام "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.
وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحة أنهما أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.
وأضافت أن الحدود الروسية لم تُنتهك.
وقالت الوزارة الروسية إن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم في إطار الالتزام الصارم بقواعد المجال الجوي الدولي".
وإليكم أبرز الاحداث المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
واشنطن تجدد دعوتها إلى "الافراج فورا" عن الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا
كررت الولايات المتحدة الثلاثاء دعوتها "للإفراج فورا" عن الصحافي الأميركي من صحيفة "وول ستريت جورنال" المسجون في روسيا، بعد قرار محكمة روسية تمديد اعتقاله لثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "نواصل الدعوة للإفراج فورا" عن إيفان غيرشكوفيتش ومعتقل آخر هو بول ويلان.
الجيش الروسي يعلن اعتراض طائرتين حربيتين أميركيتين فوق البلطيق
قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.
وقالت وزارة الدفاع على تلغرام "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.
مقتل مدني في منطقة روسية توغل فيها مقاتلون أتوا من أوكرانيا (حاكم)
أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء مقتل مدني في بلدة في منطقة بلغورود الروسية التي استهدفت بتوغل مسلح شنه مقاتلون أتوا من أوكرانيا وبعمليات قصف سقط فيها ما لا يقل عن 12 جريحا.
وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف "للأسف وقع ضحايا. قتلت القوات المسلحة الأوكرانية مدنيا من بلدة كوزينكا". كوزينكا هي من بين البلدات التي قالت المجموعة المهاجمة إنها استهدفتها.
محكمة روسية تمدد توقيف الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش حتى 30 آب/اغسطس (وكالات انباء)
قررت محكمة روسية الثلاثاء تمديد الحبس الاحتياطي لثلاثة أشهر للصحافي الأميركي من صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتقل في آذار/مارس بتهمة "التجسس" التي ينفيها.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المحكمة قولها إن "المحكمة قبلت طلب المحققين بتمديد الإجراء الاحترازي على شكل احتجاز حتى 30 آب/أغسطس".
روسيا تحتج على توقف حاملة طائرات أميركية في أوسلو
اعترضت سفارة روسيا في النروج الثلاثاء على زيارة حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" المقررة خلال الأسبوع الراهن في العاصمة النروجية منددة "بعرض قوة مضر ومناف للمنطق".
وقال الناطق باسم السفارة تيمور شيكانوف في رسالة الكترونية وجهها لوكالة فرانس برس "ما من قضية في الشمال تتطلب حلا عسكريا أو من مسائل تتطلب تدخلا خارجيا".
وأضاف "طالما أن (السلطات) في أوسلو تفيد أن روسيا لا تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للنروج فإن عروض قوة كهذه تبدو مضرة ومنافية للمنطق".
ويتوقع ان تتوقف حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" وهي الأولى من الجيل الجديد لحاملات الطائرات وتعمل بالدفع النووي وهي من أكبر من السفن الحربية المبنية حتى الآن بحسب الصحف النروجية، في أوسلو خلال الأسبوع الحالي.
ويمكن لحاملة الطائرات هذه البالغ طولها 335 مترا استيعاب 90 طائرة.
وتأتي زيارتها فيما تراجعت كثيرًا العلاقات بين النروج العضو في حلف شمال الأطلسي وروسيا التي تتشارك معها حدودا في أقصى الشمال القطبي، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
مجموعة غازبروم الروسية تعلن تراجع أرباحها بنسبة 41,4% عام 2022
روسيا ستزيد صادرات الطاقة إلى الصين بنسبة 40%
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء إن شحنات الطاقة الروسية إلى الصين ستنمو بنسبة 40 في المئة هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعميق العلاقات مع بكين في مواجهة العقوبات الغربية.
قال نوفاك الذي سافر إلى شنغهاي ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في حديثه خلال منتدى الأعمال الروسي الصيني إن الطاقة ركيزة أساسية للتعاون مع الصين، مضيفًا أنه يتوقع أن تنمو الإمدادات بنحو 40 في المئة هذا العام.
وقال أيضا إن روسيا والصين تناقشان خططا للتعاون بشأن "توريد المعدات التكنولوجية الناقصة"، في إشارة إلى النقص الذي تعاني منه روسيا بسبب العقوبات.
تراجعت صادرات روسيا من الغاز في عام 2022 جراء سلسلة من العقوبات الغربية بعد غزوها أوكرانيا.
وفيما اتجهت أوروبا للبحث عن موردين آخرين، لجأت موسكو إلى مشترين آخرين بما في ذلك الصين التي ترتبط بها بخط أنابيب "قوة سيبيريا".
ازداد التقارب بين بكين وموسكو في السنوات الأخيرة في إطار شراكة كانت بمثابة حصن دبلوماسي ضد الغرب.
تقدم الصين نفسها كطرف محايد في الحرب في أوكرانيا لكنها رفضت إدانة روسيا.
وفي آذار/مارس، زار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في خطوة اعتبرت تعبيرا عن دعم بكين للرئيس الروسي المعزول دوليًا فلاديمير بوتين.
بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات "اف-16" في بولندا (بوريل)
اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 بدأ في بولندا، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر.
وقال بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد في بروكسل "أنا سعيد لأن تدريب طياري مقاتلات إف-16 بدأ اخيرا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل.".
وردا على سؤال حول الدول التي بدأت فيها التدريبات، أجاب بوريل "بولندا على سبيل المثال".
كما أكد دبلوماسي اوروبي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس بدء التدريب في بولندا.
ورفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة بعد ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.
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الجيش الروسي يعلن دحر المقاتلين الذين تسللوا من أوكرانيا والقضاء عليهم
أعلنت روسيا الثلاثاء أنها "سحقت" المجموعة التي هاجمت الاثنين منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تم صد التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها".