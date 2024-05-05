فيديو: ارتفاع حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات والأمطار في كينيا إلى 228 شخصاً

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الداخلية الكينية اليوم الأحد ارتفاع عدد القتلى إلى 228 شخصاً على الأقل جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وخاصة مع وصول الإعصار "هدايا" إلى البلاد أمس السبت.

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وأضافت الوزارة في بيان بأن الطقس السيء أدى إلى إصابة 164 شخصاً ونزوح قرابة 213 ألف شخص من منازلهم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه من المتوقع حدوث المزيد من الفيضانات "في المناطق المنخفضة والمناطق الشاطئية والحضرية، في حين قد تحدث انهيارات أرضية وطينية في المناطق ذات المنحدرات الشديدة والجرف والوديان".

ودمرت الفيضانات المنازل والطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.

وفي تنزانيا المجاورة، انقطع التيار الكهربائي بشكل كبير عن معظم أنحاء البلاد بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية ناجمة عن الإعصار الذي ضرب البلاد بعد أسابيع من الفيضانات في المنطقة.

ونصحت السلطات السكان بتوخي الحذر مع تزايد شدة الإعصار بينما تنفذ جمعية الصليب الأحمر التنزاني حملات تأهب على طول الساحل.