حقوق الإجهاض تحقق انتصارا في 7 ولايات أمريكية رغم خسارتها في 3 أخرى

وافق الناخبون على إقرار تعديلات حقوق الإجهاض في أريزونا وكولورادو وماريلاند ومونتانا. كما وافق ناخبو نيفادا على تعديل، لكن سيتعين عليهم إقراره مرة أخرى في عام 2026 لكي يدخل حيز التنفيذ. كما تم أيضًا إقرار تعديل آخر يحظر التمييز على أساس "نتائج الحمل" في نيويورك.

وتتضمن النتائج أولويات جديدة في مشهد الإجهاض، الذي شهد تحولات جذرية في عام 2022 عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار "رو ضد وايد"، وهو حكم أنهى الحق الوطني في الإجهاض وفتح الطريق أمام حظر الإجهاض في معظم الولايات الخاضعة لسيطرة الجمهوريين.

ويمكن للرئيس أن يكون له تأثير كبير على سياسة الإجهاض من خلال الإجراءات التنفيذية.

أول ولاية يصوت فيها الناخبون على حق الإجهاض

في غضون ذلك، صارت ولاية ميسوري هي أول ولاية يصوت فيها الناخبون على إلغاء حظر على الإجهاض في جميع مراحل الحمل، بموجب تعديل يسمح للمشرعين بفرض قيود على الإجهاض فقط بعد نقطة إمكانية بقاء الجنين، والتي تعتبر عادةً بعد 21 أسبوعًا، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد بدقة.

ولكن الحظر وغيره من القوانين المقيّدة لا يلغى تلقائيًا. بل يبقي على المدافعين أن يطلبوا تغيير القوانين بما يتماشى مع التعديل الجديد.

الدكتورة تشيلسي دانييلز، التي تعمل في طب الأسرة في منظمة تنظيم الأسرة، تتفاعل بعد هزيمة التعديل 4، الذي كان سيكرس حقوق الإجهاض في فلوريدا. الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024 Rebecca Blackwell/AP

من جهة أخرى، قالت ريتشل سويت، مديرة حملة "ميسوريون من أجل الحرية الدستورية": "اليوم، صنع الناخبون في ميسوري التاريخ وأرسلوا رسالة واضحة: القرارات المتعلقة بالحمل، بما في ذلك الإجهاض وتنظيم الأسرة والرعاية في حالات الإجهاض، هي قرارات شخصية وخاصة ويجب أن تُترك للمرضى وعائلاتهم، وليس للسياسيين.

قال نحو نصف ناخبي ميسوري كلمتهم، فالإجهاض ـ من وجهة نظرهم ـ يجب أن يكون قانونيًا في جميع الحالات أو في معظمها، وفقًا لاستطلاع "أيه بي فوت كاست" الذي شمل أكثر من 2200 ناخب في الولاية. ولكن معشار هؤلاء فقط (أي واحد من كل عشرة) قالوا إن الإجهاض يجب أن يظل غير قانوني في "جميع" الحالات؛ وقال نحو 4 من كل 10 إن الإجهاض يجب أن يكون غير قانوني في "معظم" الحالات.

أشخاص يطلقون الاسمين الأولين إريكا، إلى اليسار، وليان يتفاعلان بعد تمرير تعديل حقوق الإجهاض في دستور ولاية ميسوري، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حفل أقيم في مدينة كا Charlie Riedel/AP

الحظر ما زال قائما في ثلاث ولايات بعد التصويت

أصبحت فلوريدا ونبراسكا وجنوب داكوتا أول ولايات منذ إلغاء "رو ضد وايد" حيث انتصرت جهود معارضي الإجهاض في تدبير انتخابي. صوّت معظم الناخبين لصالح التدبير الفلوريدي، لكنه لم ينل 60% المطلوبة لاعتماد التعديلات الدستورية في الولاية. تتطلب معظم الولايات أغلبية بسيطة فقط.

كان النتيجة انتصارًا سياسيًا للحاكم رون دي سانتيس، الجمهوري ذي الملف الوطني، الذي وجّه أموال الحزب الجمهوري إلى هذه القضية، كما تدخلت إدارته أيضًا، عبر حملة ضد التدبير وتحقيقات مع أشخاص وقعوا على استمارات إضافته إلى الاقتراع والتهديدات للمحطات التلفزيونية التي بثت إعلانًا واحدًا يؤيد التدبير.

قالت مارجوري دانينفيلسر، رئيسة المجموعة الوطنية المناهضة للإجهاض "SBA Pro-Life America"، في بيان إن النتيجة "هي انتصار عظيم للحياة في فلوريدا وفي بلادنا بأكملها"، مُشيدة بدي سانتيس لقيادته المعركة ضد التدبير.

إيمي ريد، في الوسط، المؤسسة المشاركة لتجمع ”حظر أجسادنا في فلوريدا“، تمسح دموعها بعد أن فشل التعديل 4 في فلوريدا، الذي كان سيكرس حقوق الإجهاض في الولاية، في الحصول على نسبة 60 Rebecca Blackwell/AP

في جنوب داكوتا، وهي ولاية أخرى لديها حظر على الإجهاض طوال الحمل مع بعض الاستثناءات، كانت هزيمة تدبير الإجهاض أكثر حسمًا. كان من شأنه السماح ببعض اللوائح المتعلقة بصحة المرأة بعد 12 أسبوعًا. نظرًا لهذه التفاصيل، لم تؤيد معظم المجموعات الوطنية المؤيدة لحقوق الإجهاض هذا التدبير.

تبنى ناخبو نبراسكا تدبيرًا يسمح بفرض المزيد من القيود على الإجهاض وينص على حظرهم الحالي البالغ 12 أسبوعًا وأسقطوا تدبيرًا منافسًا كان من شأنه ضمان حقوق الإجهاض.

ميليسا إستيس، في الوسط، مديرة مركز صحي لتنظيم الأسرة، تقبل يد صديقتها سابرينا دينيغ خلال حفل نظمه المدافعون عن التعديل رقم 4 في فلوريدا، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في سانت بطرسبرغ Rebecca Blackwell/AP

ولايات أخرى ضمنت حقوق الإجهاض

سيعني تعديل أريزونا استبدال القانون الحالي الذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل. وسيضمن التدبير الجديد الوصول إلى الإجهاض حتى بلوغ نقطة إمكانية البقاء. اكتسب تدبير الاقتراع في تلك الولاية زخمًا بعد حكم المحكمة العليا في الولاية في أبريل الذي وجد أنه يمكن للولاية إنفاذ حظر صارم على الإجهاض اعتمد في عام 1864. انضم بعض أعضاء الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين لإلغاء القانون قبل أن يُنفَّذ.

في ماريلاند، سيؤدي تعديل حقوق الإجهاض إلى تغيير قانوني لن يؤثر على إمكانية الوصول إلى الإجهاض في ولاية تسمح به بالفعل.

بيث وينشتاين تحتشد مؤيدة للتعديل رقم 4 بشأن الإجهاض في فلوريدا خارج مركز الاقتراع في المحكمة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في كليرووتر بولاية فلوريدا. Mike Carlson/AP

الوضع مشابه في مونتانا، حيث الإجهاض قانوني حتى بلوغ نقطة إمكانية البقاء.

تجاوز تدبير كولورادو 55% من الدعم المطلوب للنجاح، بالإضافة إلى إرساء الوصول، فإنه أيضًا يلغي تعديلًا سابقًا منع استخدام تمويل الحكومة الولائية والمحلية للإجهاض، مما يفتح الباب لتغطية خطط الرعاية الصحية الحكومية والخاصة للرعاية.

كما تم أيضًا إقرار قانون الحقوق المتساوية في نيويورك الذي تقول مجموعات حقوق الإجهاض إنه سيدعم حقوق الإجهاض. لا يتضمن كلمة "إجهاض"، ولكن يحظر التمييز على أساس "نتائج الحمل والرعاية الإنجابية والاستقلالية". ووصفت ساشا أحمد، مديرة حملة "نيويوركيون من أجل الحقوق المتساوية"، النتيجة بأنها "انتصار ضخم لجميع نيويوركيين" وتصويت ضد المعارضين الذين تقول إنهم استخدموا رسائل مضللة عن حقوق الوالدين ومعارضة المثليين لإعاقة التدبير.

مؤيدو التعديل رقم 4 في فلوريدا، الذي كان من شأنه أن يكرس حقوق الإجهاض في الولاية، يتفاعلون بعد هزيمة التعديل، في يوم الانتخابات، الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، في سانت بطرسبرغ، فلور Rebecca Blackwell/AP

النتائج تنهي سلسلة من الانتصارات لمؤيدي حقوق الإجهاض

حتى يوم الثلاثاء، انتصرت جهود مؤيدي حقوق الإجهاض في جميع السبعة تدابير التي ظهرت على اقتراعات الولايات منذ سقوط "رو ضد وايد".

لدى الحملات المؤيدة لحقوق الإجهاض ميزة كبيرة في تمويل الحملات هذا العام فيما تركز جهود خصومهم على تصوير التعديلات على أنها متطرفة بدلاً من الإجهاض على أنه أمر أخلاقي.

حاليًا، تنفذ 13 ولاية حظرًا على الإجهاض في جميع مراحل الحمل، مع بعض الاستثناءات، اذ تحظر أربع ولايات أخرى الإجهاض في معظم الحالات بعد حوالي ست أسابيع من الحمل، قبل أن تدرك النساء عادةً أنهن حوامل. على الرغم من الحظر، ارتفع عدد الإجهاضات الشهرية في الولايات المتحدة قليلاً، بسبب الزيادة في استخدام حبوب الإجهاض والجهود المنظمة لمساعدة النساء على السفر للحصول على الإجهاض. ومع ذلك، يقول المدافعون إن الحظر قد قلل من إمكانية الوصول، خاصة بالنسبة للسكان ذوي الدخل المنخفض والأقليات في الولايات ذات الحظر.