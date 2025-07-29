أمطار بكين.. فيضانات تتسبب بمقتل 38 شخصاً وإجلاء عشرات الآلاف وإعلان إنذار باللون الأحمر

ظل خطر الفيضانات مرتفعًا في أجزاء من بكين ومقاطعة خبي ومدينة تيانجين المجاورة حتى مساء الثلاثاء.

بثت وسائل الإعلام الرسمية لقطات تُظهر مياهًا موحلة تتدفق إلى منازل في المناطق الريفية، ورجال إنقاذ يحملون مصابًا على نقالة، ويبحثون في طريق متضرر.

خسائر جسيمة

صرح رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة ميون المتضررة بشدة في بكين تسببت في "خسائر بشرية جسيمة"، ودعا إلى بذل جهود الإنقاذ، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

ذكرت صحيفة بكين ديلي، وهي صحيفة مدعومة من الدولة، أن المدينة تلقت 54.3 سم (21.4 بوصة) من الأمطار في الأيام الأربعة الماضية، وهو أقل بقليل من 60 سم (23.6 بوصة) التي تتلقاها المدينة سنويًا.

تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء في أكثر من 130 قرية في بكين، ودمرت خطوط الاتصالات وألحقت أضرارًا بأكثر من 30 جزءًا من الطرق. وقالت المدينة إن أكثر من 16 سم (6 بوصات) من الأمطار هطلت في المتوسط في بكين بحلول منتصف الليل، حيث سجلت بلدتان في مييون 54 سم (21 بوصة) من الأمطار.

جرفت الفيضانات الغزيرة السيارات وأسقطت أعمدة الكهرباء في مييون، وهي منطقة نائية تقع على حدود مقاطعة لوانبينغ في خبي. وذكر بيان صادر عن مدينة بكين أنه تم نقل أكثر من 80 ألف شخص في بكين، بما في ذلك حوالي 17 ألفًا في مييون. قالت حكومة المدينة إن 28 شخصًا لقوا حتفهم في مييون واثنين آخرين في منطقة يانكينغ يوم الاثنين.

قتلى بانهيار أرضي

وأفادت قناة CCTV الحكومية بأنه تم العثور على أربعة أشخاص آخرين قتلى في مقاطعة خبي المجاورة يوم الثلاثاء، بعد أن قيل إن ثمانية أشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في منطقة ريفية بمقاطعة لوانبينغ في المقاطعة. عثرت السلطات على أربعة من القتلى يوم الاثنين.

وأفادت فرق الإنقاذ الطارئة بوقوع المزيد من الانهيارات الأرضية في نفس المنطقة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنها لم تبلغ عن أي إصابات أخرى.

وتكدست الأشجار المقتلعة في بلدة تايشيتون، على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلاً) شمال شرق وسط بكين. وغطت المياه الشوارع، وتراكم الطين أعلى جدران المباني.

تحرك رئاسي عاجل

وفي مواجهة حجم الكارثة، أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء الاثنين السلطات المحلية بـ"بذل جهود بحث وإنقاذ شاملة لتقليل الخسائر البشرية والمادية"، مشددا على ضرورة تسريع عمليات الإغاثة وإيواء المتضررين في المناطق الأكثر تعرضا لخطر الفيضانات.

ونقلت وكالة "شينخوا" الرسمية عن الرئيس الصيني قوله إن "الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخيرة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في مناطق واسعة مثل بكين، خبي، جيلين، وشاندونغ".

إنذار باللون الأحمر

أصدرت الصين عدة إنذارات يوم الاثنين محذرة من احتمال حدوث سيول جبلية وكوارث جيولوجية في عدة مناطق.

أصدرت وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية بشكل مشترك إنذارا باللون الأحمر، تحسبا لسيول جبلية قد تضرب أجزاء من شرقي بكين وشمالي تيانجين و شمال شرقي خبي، وذلك في الفترة من الساعة 8 مساء يوم الاثنين إلى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار إنذار باللون البرتقالي لخطر حدوث فيضانات جبلية في أجزاء من بكين وتيانجين وخبي ومنغوليا الداخلية ولياونينغ وهيلونغجيانغ.

وحثت السلطات المحلية على تعزيز الرصد والتنبؤ بالفيضانات والإنذارات المبكرة وتدابير الإجلاء والوقاية من المخاطر في الوقت الفعلي.

وبشكل منفصل، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذارا باللون الأحمر لمخاطر الكوارث الجيولوجية في أجزاء من شمال شرقي بكين وشمال شرقي خبي وإنذارا باللون البرتقالي لأجزاء من شمال شرقي بكين وشمالي تيانجين وشمال شرقي خبي.

ولدى الصين نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وتأتي هذه الكارثة ضمن سلسلة من الأحوال الجوية القاسية التي تضرب شمال الصين مؤخرا، مما يثير مخاوف من اتساع رقعة الفيضانات وتكرار الأزمات المناخية بفعل تغيّر أنماط الطقس.