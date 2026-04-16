"قواتنا جاهزة".. الجيش الإيراني يتوعد بـ "رد حاسم" على أي هجوم بري

حذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، من أن أي هجوم بري قد تتعرض له إيران سيُواجه برد حاسم، مؤكداً أن القوات المهاجمة “لن يبقى منها أحد على قيد الحياة”.

وفي مقابلة متلفزة نقلتها وكالة "تسنيم" للأنباء، أوضح أكرمي نيا أن وحدات الجيش الإيراني تعيش حالة تأهب خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الأوضاع القائمة، رغم وجود وقف لإطلاق النار، لا تختلف كثيراً عن ظروف الحرب من حيث الجاهزية والاستعداد.

وأضاف أن هذه الظروف حالت دون تنظيم العروض العسكرية السنوية بالشكل المعتاد داخل المدن، حيث جرت العادة على إقامة استعراضات واسعة في مناسبات رسمية، موضحاً أنه تم استبدالها هذا العام بسلسلة من الفعاليات والبرامج الثقافية داخل المدن وفي الثكنات العسكرية.

وبيّن المتحدث أن من بين هذه الأنشطة تعزيز حضور قادة وعناصر الجيش في صلاة الجمعة، حيث من المقرر أن يشارك عدد من القادة بإلقاء كلمات قبل خطبتي الصلاة، إلى جانب التفاعل المباشر مع المواطنين في هذه المناسبات.

كما أشار إلى أن وحدات الانضباط العسكري ستنظم عروضاً ميدانية في عدد من ساحات العاصمة طهران، في إطار الأنشطة البديلة للعروض التقليدية، لافتاً إلى أن هذه العروض ستُقام في مواقع مختلفة داخل المدينة.

وأوضح أكرمي نيا أن حضور القادة العسكريين سيتكثف أيضاً خلال التجمعات الليلية في الساحات العامة، حيث سيقومون بإلقاء كلمات تتناول إنجازات القوات المسلحة وبرامجها، إضافة إلى التواصل مع المواطنين في تلك الفعاليات.

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث باسم الجيش الايراني إلى العملية التي جرت في جنوب محافظة أصفهان، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية تصدت لما وصفه بمحاولة “تسلل أمريكي” في المنطقة، وأسفرت المواجهات عن سقوط أربعة قتلى من القوات الإيرانية.

وذكر أن من بين القتلى العميد الثاني مسعود زارع، الذي كان يشغل منصب أستاذ وقائد كلية الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش، مؤكداً أنه شارك في العملية بشكل مباشر وأظهر "شجاعة كبيرة" خلال المواجهة.

واختتم أكرمي نيا تصريحاته بالتأكيد على استمرار جاهزية القوات المسلحة وتنفيذ البرامج المقررة خلال هذه الفترة، في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني بالتزامن مع سريان الهدنة المؤقتة التي أوقفت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، فيما يزداد التصعيد رغم محاولات استئناف المفاوضات.

والأربعاء قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن آلافًا من أفراد القوات الأمريكية، بما في ذلك 5,000 من القوات البحرية والمارينز من مجموعة الضرب البحري للحاملة أبراهام لنكولن، ينفذون المهمة لتطويق السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية.

وبثت القيادة المركزية، مشاهد لإجراء عمليات الطيران في بحر العرب ضمن تنفيذ المهمة.

ويهدف هذا الحصار إلى الضغط على إيران، التي صدّرت ملايين البراميل من النفط، خاصة إلى آسيا، منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذه الصادرات تم عبر ما يُعرف بعمليات نقل "مظلمة" لتفادي العقوبات والمراقبة، مما وفر عائدات مالية ضرورية لاستمرار الاقتصاد الإيراني.

بدوره أكد رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ​الأربعاء، أنه من السابق لأوانه تحديد كيف ستنتهي المحادثات الأمريكية الحالية مع إيران، مؤكداً الاستعداد لأي سيناريو.

وذكر نتنياهو ​في بيان مصور، أن ‌الولايات المتحدة ‌تبقي إسرائيل على اطلاع بالمستجدات، وإن الجانبين على ‌اتفاق، مضيفاء: "مستعدون ‌لأي سيناريو" ⁠في حال ‌فشل وقف إطلاق النار مع إيران.