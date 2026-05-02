قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "فُكِّكت قدراتها العسكرية، وأن سلاحها الجوي خرج عن الخدمة بالكامل ولم يعد له وجود"، مؤكداً أن أمريكا "لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، لما قد يشكّله من تهديد لإسرائيل وأوروبا وربما لواشنطن نفسها".

اعلان اعلان

وأضاف أن أي اتفاق تبرمه بلاده "يجب أن يكون سيئا لطهران"، معتبراً أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يكون خياراً أفضل.

في المقابل، نُقلت تصريحات عن المرشد الإيراني مجتبى خامئني، دعا فيها إلى "إحباط العدو وهزيمته في مرحلة الجهاد الاقتصادي".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال" أن الحرب في إيران وفّرت لكلٍّ من روسيا والصين وكوريا الشمالية فرصة لـ"رصد حدود وإمكانات الجيش الأمريكي".

وأوضحت الصحيفة أن المسيّرات الإيرانية أظهرت قدرات لافتة في مواجهة منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، وهو ما يُرجّح أنه لفت انتباه موسكو. وأضافت أن بعض رادارات هذه المنظومة فُقدت نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في كلٍّ من الأردن والإمارات.

ميدانياً، تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مناطق في لبنان، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 10 عمليات استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، في حين أقرّت تل أبيب بإصابة جنديين جراء هذه الهجمات.

تابعوا آخر التطورات: