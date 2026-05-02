دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى "إحباط العدو وهزيمته في مرحلة الجهاد الاقتصادي".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "فُكِّكت قدراتها العسكرية، وأن سلاحها الجوي خرج عن الخدمة بالكامل ولم يعد له وجود"، مؤكداً أن أمريكا "لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، لما قد يشكّله من تهديد لإسرائيل وأوروبا وربما لواشنطن نفسها".
وأضاف أن أي اتفاق تبرمه بلاده "يجب أن يكون سيئا لطهران"، معتبراً أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يكون خياراً أفضل.
في المقابل، نُقلت تصريحات عن المرشد الإيراني مجتبى خامئني، دعا فيها إلى "إحباط العدو وهزيمته في مرحلة الجهاد الاقتصادي".
في سياق متصل، ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال" أن الحرب في إيران وفّرت لكلٍّ من روسيا والصين وكوريا الشمالية فرصة لـ"رصد حدود وإمكانات الجيش الأمريكي".
وأوضحت الصحيفة أن المسيّرات الإيرانية أظهرت قدرات لافتة في مواجهة منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، وهو ما يُرجّح أنه لفت انتباه موسكو. وأضافت أن بعض رادارات هذه المنظومة فُقدت نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في كلٍّ من الأردن والإمارات.
ميدانياً، تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مناطق في لبنان، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً.
في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 10 عمليات استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، في حين أقرّت تل أبيب بإصابة جنديين جراء هذه الهجمات.
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، السبت، أنه يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار واشنطن سحب الآلاف من جنودها من ألمانيا بشكل أفضل.
وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت عبر حسابها على منصة "إكس": "نعمل مع الولايات المتحدة للاستيضاح بشأن تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا".
وأعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أمر بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأميركية المتمركزة في الدولة الأوروبية.
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان 9 قرى جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري
إيران تعدم رجلين أدينا بالتجسس لصالح إسرائيل
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، السبت، إعدام رجلين شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في أحدث حلقة ضمن سلسلة عمليات إعدام شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده أُعدما بتهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح الكيان الصهيوني".
ولم يتضح على الفور تاريخ توقيف الرجلين.
وأوضح موقع "ميزان" أن كريم بور دين بتهمة "المحاربة"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، وذلك "لتصويره مواقع أمنية وعسكرية وإرسالها إلى ضابط في الموساد خلال الحرب المفروضة"، في إشارة إلى حرب الأيام الاثني عشر التي تواجهت خلالها إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو 2025.
وأضاف الموقع أن بكرزاده تعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي بإرسال معلومات عن "شخصيات دينية وإقليمية، بالإضافة إلى مراكز مهمة مثل منطقة نطنز" التي تضم موقعا نوويا رئيسيا.
ولم يحدد موقع "ميزان" ما إذا كانت أنشطة بكرزاده قد جرت خلال فترة الحرب.
في 28 شباط/فبراير، شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، ما أشعل فتيل حرب جديدة طالت مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لكنها توقفت منذ 8 نيسان/أبريل بموجب هدنة هشة.
ونفذت إيران في الأسابيع الأخيرة عمليات إعدام عدة بحق أشخاص مرتبطين بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير، والتي تقول السلطات إن إسرائيل والولايات المتحدة وجماعات معارضة، من بينها منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة، حرضت عليها.
الخميس، أعلنت إيران إعدام شاب يُدعى ساسان آزادوار دين بتهمة العمل لصالح هذه الجماعات من خلال "مهاجمة ضباط شرطة" في محافظة أصفهان وسط البلاد خلال الاحتجاجات التي سبقت الحرب.
بدأت التظاهرات في أواخر كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم امتدت لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتحولت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة بلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير.
وتقول السلطات الإيرانية إن التظاهرات بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى "أعمال شغب بتحريض خارجي" شملت عمليات قتل وتخريب.
مسؤول إيراني رفيع يرجح اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة مجددا
رجح مسؤول عسكري إيراني اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة مجددا قائلا إنه "محتمل"، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي، من مركز قيادة "خاتم الأنبياء"، قوله: "من المرجح تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وقد أظهرت الأدلة أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات".
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان
أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان تحسباً لغارات جوية تستهدف حزب الله.
وتم توجيه سكان جبشيت، وحبوش، وإبا، والدوير، وحروف، ودير الزهراني، وكفرغوز، وأدشيت الشقف، وقاقاييت الجسر، بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل
بحسب تغريدة للناطق بالسم الجيش الإسرائيلي أفيخاتي أدرعي.
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر, عدشيت الشقيف, جبشيت, عبا, كفرجوز, حاروف, الدوير, دير الزهراني, حبوش— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 2, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.… pic.twitter.com/WtLoUgkdSI
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة تمتد بين 6 و12 شهراً.
"سي إن إن": أضرار طالت 16 موقعاً عسكرياً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب مع إيران
كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" أن إيران وحلفاءها ألحقوا أضراراً بما لا يقل عن 16 موقعاً عسكرياً أمريكياً في 8 دول بالشرق الأوسط، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مشيراً إلى أن بعض هذه القواعد باتت شبه غير صالحة للاستخدام.
"يسرائيل هيوم": إسرائيل في "فخ استراتيجي" جنوب لبنان وقلق من توسّع تهديد المسيّرات
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل تواجه "فخاً استراتيجياً" في جنوب لبنان، إذ لا تستطيع الانسحاب خشية اعتباره هزيمة، ولا التقدّم أو المبادرة بسبب قيود سياسية، بينما تتصاعد المخاوف من نجاح حزب الله في تشغيل الطائرات المسيّرة وانتشارها المحتمل إلى فاعلين آخرين في غزة والضفة الغربية، وفق ما أوردته الصحيفة.