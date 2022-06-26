شاهد: محبو بول مكارتني يتدفقون لحضور حفله بمهرجان غلاستونبري

اتخذت جماهير مبتهجة مواقعها في مقدمة مسرح بيراميد من الصباح الباكر السبت للاستمتاع بنجم الموسيقى بول مكارتني الذي يشارك في الاحتفال بالدورة الخمسين لمهرجان غلاستونبري الذي كان وباء كوفيد-19 سببا في إلغائه على مدى عامين.

عزف مكارتني الذي بلغ الأسبوع الماضي الثمانين من عمره أمام الجمهور. وهو أحد أعظم مؤلفي الأغاني في القرن العشرين خلال شراكته لفريق بيتلز مع الراحل جون لينون.

كان الموسيقي جاك سندرلاند (22 عاما) في المكان من السابعة صباحا، وقال إن مكارتني ألهمه ليصبح موسيقيا. وأضاف "إنه بطل... الكل يريد أن يرى أسطورة حية مثله".

وكان من بين الحضور هنري ثورجود الذي كان يرتدي سترة ارتداها مكارتني عام 1967. وقال الشاب البالغ من العمر 27 عاما "لم أره بعيني من قبل، لذا فهذه لحظة مثيرة بالنسبة لي".

كان من المقرر أن يشارك مكارتني، الذي قدم عرضا لأول مرة في غلاستونبري عام 2004، في الدورة الخمسين للمهرجان في عام 2020 قبل أن يتم إلغاؤها بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت إميلي إيفيس، المشاركة في تنظيم المهرجان، إن أداءه كان "لحظة عظيمة". وأضافت "هذا يعني أن العالم شهد حضور بول مكارتني مهرجان غلاستونبري".

وقدمت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي إيليش (20 عاما) مجموعة من أغانيها المبهجة للجمهور. ووجهت انتقادا ضمنيا لقرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض في وقت سابق يوم الجمعة، قائلة إنه "يوم مظلم حقا للمرأة".