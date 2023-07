مسلسل "ساكسيشن" يتصدر السباق إلى جوائز "إيمي" مع 27 ترشيحاً

بقلم: يورونيوز

تصدر مسلسل "ساكسيشن" (Succession) الذي توفره "إتش بي أو" ويتناول قصة عائلة نافذة تمزقها الخلافات والنزاعات الهادفة إلى السيطرة على إمبراطورية إعلامية السباق إلى جوائز "إيمي"، إذ حصدت الأربعاء 27 ترشيحاً لهذه المكافآت التي تعتبر تلفزيونياً بمنزلة الأوسكار سينمائياً.

وسيكون "ذي لاست أوف آس" (The Last of Us) الذي نال 24 ترشيحاً و"ذي وايت لوتس" (The White Lotus) الذي حصل على 23 ترشيحاً، وهما من "اتش بي او" أيضاً، أبرز المسلسلات المنافسة لـ"ساكسيشن".

أما في الفئات الخاصة بالمسلسلات الكوميدية، فكانت الصدارة من نصيب "تد لاسو" الذي يروي مغامرات مدرب كرة قدم أميركية لفريق كرة قدم إنجليزي، إذ بلغ عدد ترشيحاته واحداً وعشرين.

وفي مجال المسلسلات القصيرة، برز إنتاجان من "نتفليكس" نال كل منهما 13 ترشيحاً هما "بيف" (Beef) الذي يتناول قصة تحدٍ ومواجهة بين رجل وامرأة من أصول آسيوية يقودان سيارتيهما بغضب، و"دامر:مونستر- ذي جيفري دامر ستوري" عن قاتل أميركي سفاح شهير.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال الخامس والسبعون لتوزيع جوائز "إيمي" في 18 أيلول/سبتمبر المقبل، لكنّ موعده قد يُرجأ في حال قرر الممثلون الهوليووديون كما يُتوقع تنفيذ إضراب اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت لوس أنجليس.

ويُحتمل أن يؤدي الإضراب في حال نُفذ إلى مقاطعة نجوم هوليوزد احتفال توزيع جوائز "إيمي"، وهو ما حدا بالمنظمين إلى درس إمكان تأجيله إلى تشرين الثاني/نوفمبر، أو حتى إلى السنة المقبلة، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.